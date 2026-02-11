利嘉閣新界區新總部啟用 攜手迎接2026黃金大旺市

施慧勤表示，公司一向積極拓展，是次新界戰區新總部啟用，更反映公司銳意不斷向前；期望新界戰區前線同事能夠繼續發揮無限潛能，遇強愈強，在一手及二手市場繼續搶佔更大的市場份額，迎接 2026 黃金大旺市。

過去一年，本港樓市谷底反彈，市場氣氛逐步回暖，利嘉閣地產新界戰區洞悉形勢搶佔先機。其中，籌備已久、位於荃灣核心地段的PLAZA 88新界戰區新總部正式啟用，並於周二(10日)進行簡單而隆重的掀幕禮。

廖偉強指出，本港樓市氣氛明顯升溫，無論一手、二手及工商舖市場均在一月份錄得活躍交投量，相信隨着農曆年假期過後，本港樓市將迎來新一輪的「小陽春」，市場處處都是機會，寄語新界戰區的前線同事把握公司提供的平台，全力奮戰，創造無限可能。

鄭健糧稱，住宅市場正逐步回暖，買家信心回升，成交量亦顯著增加。隨着政府推動北部都會區及新田科技城等大型規劃，未來新界區將迎來龐大商機。2026年新界區有多個新盤蓄勢待發，如荃灣、元朗、西沙灣、東涌東、上粉及古洞站項目，大圍柏傲莊三期現樓等，為區內住宅供應注入新動力，進一步鞏固該區優勢。