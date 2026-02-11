山頂南區1月成交額達31.33億 一手買賣量按年急增3倍｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，豪宅市場熾熱，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，2026年1月山頂南區錄得8宗一手豪宅買賣成交，涉資約17.588億元，較去年同期僅錄2宗、涉資1.296億元，分別急增約3倍及12.6倍。成交宗數已相當於2025年首季水平，而成交金額更高出約1.5倍。
二手市場方面，區內於期內錄得12宗成交，涉資約13.746億元，與去年同期約5宗、涉資3.992億元相比，成交宗數及金額分別上升約1.4倍及2.4倍。
總括而言，2026年1月山頂南區合共錄得20宗一、二手豪宅買賣成交，相當於2025年首季成交量約六成；涉資達31.33億元，已超過2025年首季的成交金額30.2億元。
全港逾5,000萬元私樓成交金額按年急增3倍
何兆棠表示，不僅新盤銷情暢旺，豪宅市場更是熱火朝天，市場上錄得多宗天價豪宅成交。根據中原地產山頂南區綜合市場資料顯示，2026年1月全港一、二手市場5000萬元以上成交錄62宗，當中一手佔56宗，二手佔6宗，成交金額合共約77.81億元。成交主要集中於港島區，錄43宗成交，九龍區及新界區則分別錄18宗及1宗。當中，逾億元成交達29宗。
與2025年1月錄得32宗、成交金額23.08億元相比，成交宗數及金額分別急升約2.2倍及3倍。去年同期億元成交僅3宗，今年則大幅增加至29宗，按年急增約8.7倍。
豪宅成交急增三大原因
新盤及二手近期逾5000萬成交急增的原因有三，首先，股市回暖，資金氣氛改善，部分老牌家族及高資產人士趁勢調整資產配置，套股換樓。單計1月，本港已有13間新上市公司，集資金額達393億元，較去年同期約60億元大幅上升約555%，反映資金活躍，亦為高端物業市場提供充裕購買力。
其次，過往優質二手豪宅多由業主自住或長期持有，市場放盤一向有限。隨着部分業主減持套現，市場供應有所增加，引發「尋寶式」入市熱潮。
第三，過去數年豪宅市場受制於高息環境及整體經濟不明朗因素，觀望氣氛濃厚，累積了相當購買力。近年部分豪宅價格已由高位回落約一成至三成，帶動入市及換樓意欲回升，當中不乏從外國回流本港的買家，以及來自內地的「聰明資金」趁低吸納。