山頂南區1月成交額達31.33億 一手買賣量按年急增3倍｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，豪宅市場熾熱，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，2026年1月山頂南區錄得8宗一手豪宅買賣成交，涉資約17.588億元，較去年同期僅錄2宗、涉資1.296億元，分別急增約3倍及12.6倍。成交宗數已相當於2025年首季水平，而成交金額更高出約1.5倍。

二手市場方面，區內於期內錄得12宗成交，涉資約13.746億元，與去年同期約5宗、涉資3.992億元相比，成交宗數及金額分別上升約1.4倍及2.4倍。