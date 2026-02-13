石門京瑞廣場二期地舖獲中醫診所進駐 呎租撲近百元｜商舖市況

沙田石門商貿區地利位置優越，大型商業項目陸續落成，加上多幢大型住宅屋苑近在咫尺，民生類別商戶的需求亦隨之增加，造就區內與民生相關行業活動愈趨頻繁，核心地段商場舖位更是一舖難求。中原(工商舖)最新促成石門指標商場京瑞廣場二期地舖租務成交，新租客為中醫診所，以每月約8.3萬元進駐，呎租近百元，屬近期罕見。
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事周家儉表示，最新促成的租務成交位於沙田安群街1號京瑞廣場二期地下G45號舖，面積約845平方呎(未核實)，每月租金約8.3萬元，平均呎租約98元，新租客為中醫診所。是次成交舖位屬單邊地舖，位處商場扶手電梯旁，人流量眾多，對品牌及租客皆極具吸引力，又可廣收宣傳推廣之效，故該舖位獲多位準租客競逐，最終由中醫診所以誠意及租務條款取勝。
周家儉指出，京瑞廣場二期位於石門商貿區核心地段，為區內指標商廈，樓上除為傳統寫字樓用途外，亦吸引不少教育、健身、美容纖體等服務性行業進駐，而京瑞廣場二期地下至3樓為商場部分，分拆為逾百個面積大小不一的舖位，商戶組合多元化。該物業地理上毗鄰港鐵屯馬線石門站，屬區內人流集中地。而是次出租舖位配備三相電及來去水，相當適合零售及食肆等行業租用，過往一直由本地連鎖食品零售品牌承租，直至去年底租約期滿後未有續約，現獲中醫診所進駐。
中原(工商舖)工商部區域營業董事顏永雄稱，翻查資料，京瑞廣場二期在過去一年共錄得約5宗地舖單位的租務成交，平均呎租約71.7元。當中，與是次成交商舖位置相近的G47號舖，面積近900方呎，於去年7月以約6萬元租用，折合呎租約67元；與最新成交租金比較，呎租上升約46.4%。
顏永雄續稱，石門商貿區日漸受到市場重視，新近便錄得宗教團體及教育團體入市，大手購入數個區內工商物業單位。受惠於商貿區發展蓬勃，石門區內商場租務需求亦見增長，相信隨著區內人流持續興旺，將會吸引更多民生類別商戶進駐。