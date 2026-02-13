石門京瑞廣場二期地舖獲中醫診所進駐 呎租撲近百元｜商舖市況

沙田石門商貿區地利位置優越，大型商業項目陸續落成，加上多幢大型住宅屋苑近在咫尺，民生類別商戶的需求亦隨之增加，造就區內與民生相關行業活動愈趨頻繁，核心地段商場舖位更是一舖難求。中原(工商舖)最新促成石門指標商場京瑞廣場二期地舖租務成交，新租客為中醫診所，以每月約8.3萬元進駐，呎租近百元，屬近期罕見。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事周家儉表示，最新促成的租務成交位於沙田安群街1號京瑞廣場二期地下G45號舖，面積約845平方呎(未核實)，每月租金約8.3萬元，平均呎租約98元，新租客為中醫診所。是次成交舖位屬單邊地舖，位處商場扶手電梯旁，人流量眾多，對品牌及租客皆極具吸引力，又可廣收宣傳推廣之效，故該舖位獲多位準租客競逐，最終由中醫診所以誠意及租務條款取勝。