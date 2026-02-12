放寬百元印花稅門檻一周年！「5球」以下細價樓佔整體成交50% 創9年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年2月份《財政預算案》政府宣布100元印花稅門檻，由原來價值300萬元或以下物業，放寬至400萬元或以下物業。政策實施即將滿一周年，301萬至400萬元的二手私人住宅明顯受惠，2025年全年買賣錄7,978宗，按年急升63.7%，升幅跑贏300萬元或以下及401萬至500萬元交投。同期300萬元或以下及401萬至500萬元買賣分別錄6,628宗及5,194宗，按年僅升6%及4.4%，升幅不足一成。

由於301萬至400萬元的買賣大升，因此佔500萬元或以下比例亦由30%推升至40%，按年增加10個百分點；惟300萬元或以下及401萬至500萬元比例則錄33%及26%，按年下降6及5個百分點。