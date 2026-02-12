熱門搜尋:
出版：2026-Feb-12 20:30
更新：2026-Feb-12 20:30

放寬百元印花稅門檻一周年！「5球」以下細價樓佔整體成交50% 創9年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年2月份《財政預算案》政府宣布100元印花稅門檻，由原來價值300萬元或以下物業，放寬至400萬元或以下物業。政策實施即將滿一周年，301萬至400萬元的二手私人住宅明顯受惠，2025年全年買賣錄7,978宗，按年急升63.7%，升幅跑贏300萬元或以下及401萬至500萬元交投。同期300萬元或以下及401萬至500萬元買賣分別錄6,628宗及5,194宗，按年僅升6%4.4%，升幅不足一成。

由於301萬至400萬元的買賣大升，因此佔500萬元或以下比例亦由30%推升至40%，按年增加10個百分點；惟300萬元或以下及401萬至500萬元比例則錄33%26%，按年下降65個百分點。

301萬至400萬元的上車盤成交增多帶動下，2025500萬元或以下的細價樓比例重返五成水平，創2016年後的9年新高。2025年價值500萬元或以下的二手私人住宅買賣登記錄19,800宗，佔整體登記39,821宗的50%。宗數按年上升23%，比例按年升2個百分點。

樓市自2021年高位調整，市場購買力以上車為主，再者政府全面撤辣、免壓測及放寬按揭成數等措施刺激，買家明顯轉為流向細價樓，以致500萬元或以下比例由202121%低位，連升4年共29個百分點，升至2025年的50%

回顧以往，20232月政府亦曾經將300萬元或以下的住宅單位印花稅調低至100元。隨着這項措施刺激及樓價調整回落影響，300萬元或以下二手私人住宅買賣由20222,263宗，連升2年至20246,251宗，累計升幅達1.76倍，而佔500萬元或以下比例亦向上迫近四成，由26%升至39%，兩年增加共13個百分點。

同期301萬至400萬元及401萬至500萬元買賣宗數雖有升幅，但升幅不及300萬元或以下，20232024年兩年間分別累漲92.8%30.8%，而比例則只累升1個百分點及累跌13個百分點。

