康城壓軸臨海一期 海瑅灣 涉2550伙 農曆新年後出擊

今年首個大型全新盤開紅盤，為樓市「開個靚頭」，市場隨即再迎另一個千伙項目登場。由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第13期昨命名「海瑅灣」，分兩期發展，提供2,550伙，部署農曆新年後應市。 「海瑅灣」為日出康城壓軸臨海的一期，已獲批預售樓花同意書，分為13A及13B兩期發展，分別提供1,284伙及1,266伙，共涉2,550伙，暫為今年規模最大全新盤，預計關鍵日期同為2027年6月30日，樓花期長約17個月。

主打兩房及三房單位 信置執行董事田兆源表示，項目單位戶型涵蓋一房至四房，主打兩房及三房單位，全盤超過60%單位享有海景，擁將軍澳海灣及港島東景致。他透露，現時正積極籌備售樓說明書及示範單位，計劃最快農曆新年後上載售樓說明書。 嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目擁成熟道路網絡，由日出康城經將軍澳跨灣連接路及將軍澳—藍田隧道駕車約5分鐘即可抵達東區海底隧道。 嘉華國際發展及租務總監(香港地產)尹紫薇說，項目住戶可經由24小時有蓋行人通道，經商場「The LOHAS康城」往港鐵康城站。

