康城壓軸臨海一期 海瑅灣 涉2550伙 農曆新年後出擊

今年首個大型全新盤開紅盤，為樓市「開個靚頭」，市場隨即再迎另一個千伙項目登場。由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第13期昨命名「海瑅灣」，分兩期發展，提供2,550伙，部署農曆新年後應市。
「海瑅灣」為日出康城壓軸臨海的一期，已獲批預售樓花同意書，分為13A及13B兩期發展，分別提供1,284伙及1,266伙，共涉2,550伙，暫為今年規模最大全新盤，預計關鍵日期同為2027年6月30日，樓花期長約17個月。
主打兩房及三房單位
信置執行董事田兆源表示，項目單位戶型涵蓋一房至四房，主打兩房及三房單位，全盤超過60%單位享有海景，擁將軍澳海灣及港島東景致。他透露，現時正積極籌備售樓說明書及示範單位，計劃最快農曆新年後上載售樓說明書。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目擁成熟道路網絡，由日出康城經將軍澳跨灣連接路及將軍澳—藍田隧道駕車約5分鐘即可抵達東區海底隧道。
嘉華國際發展及租務總監(香港地產)尹紫薇說，項目住戶可經由24小時有蓋行人通道，經商場「The LOHAS康城」往港鐵康城站。
招商局置地執行董事兼總經理黃競源補充，商場「The LOHAS 康城」提供約48萬方呎購物，區內亦設約130萬方呎綠化休憩空間。
即睇將軍澳日出康城 海瑅灣 第13A期最新資訊(House730)
雅盈峰周日招標發售2伙三房
其他新盤方面，盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」落實周日招標發售2伙，分別16樓C及17樓B單位，屬三房一套房及三房兩套房間隔，實用面積分別為1,029及1,074方呎。
維港．灣畔夥利嘉閣推新春置業優惠
另外，由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華合作的啟德「維港．灣畔」，利嘉閣地產為該盤買家推出新春置業優惠，由今年2月17日至3月3日經該行購入項目一手住宅單位的首6名買家，即可獲贈約2.8萬元「賀新春旅遊禮券」，優惠總值約16.8萬元。