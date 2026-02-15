CCL按周升1.47% 蛇年樓價升7.84% 中原：冀馬年升幅或達一成以上｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報149.39點，按周升1.47%，升幅是2023年2月中後155周(近3年)以來最大，是反映1月21日西沙「SIERRA SEA」第2A期第3輪價單銷售218伙沽清當周的市況。受新盤銷情熾熱帶動下，買家入市意欲強勁，二手交投活躍，CCL連升4周共3.29%，為2025年6月中以來首見。新春前樓價升勢明顯加快，指數創2023年12月初後113周(逾2年)新高。料新春後旺市，樓價將再進一步向上，CCL距離156點目標(即2023年通關前的低位)，現時相差6.61點或4.42%。

自2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升10.53%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升10.75%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升9.96%，較2021年8月191.34點歷史高位跌21.92%。2月9日恒指重上27,000點收市，10日牛頭角彩霞道住宅地以18.0688億元批出，13日筲箕灣東大街住宅地截標，對本地二手樓價的影響將於2026年3月初公佈的CCL才開始反映。

蛇年全年樓價扭轉過去 3 個農曆年跌勢

回顧農曆年樓價走勢，2025蛇年最後一周公佈的CCL報149.39點，與龍年最後一周的138.53點相比，蛇年全年樓價上升7.84%，升幅是2017雞年後8個農曆年以來最大。樓價扭轉過去3個農曆年的跌勢，2024龍年跌4.54%，2023兔年跌8.08%，2022虎年跌15.09%。樓市暢旺，展望2026丙午馬年樓價繼續穩步上升，升幅或達一成以上。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報150.45點，按周升1.11%。CCL(中小型單位)報149.30點，按周升1.19%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升4周，分別累升3.32%及3.20%，同創2023年12月初後114周(逾2年)新高。CCL(大型單位)報149.88點，按周升2.95%，升幅是2019年4月底後355周(近7年)以來最大，連升2周共3.47%，指數創2024年4月底後94周(近2年)新高。