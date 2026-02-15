熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Feb-15 17:10
更新：2026-Feb-15 17:10

CCL按周升1.47% 蛇年樓價升7.84% 中原：冀馬年升幅或達一成以上｜樓價走勢

分享：
CCL按周升1.47% 蛇年樓價升7.84% 中原：冀馬年升幅或達一成以上｜樓價走勢

CCL按周升1.47% 蛇年樓價升7.84% 中原：冀馬年升幅或達一成以上｜樓價走勢

adblk4

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報149.39點，按周升1.47%，升幅是20232月中後155(3)以來最大，是反映121日西沙「SIERRA SEA」2A期第3輪價單銷售218伙沽清當周的市況。受新盤銷情熾熱帶動下，買家入市意欲強勁，二手交投活躍，CCL連升4周共3.29%，為20256月中以來首見。新春前樓價升勢明顯加快，指數創202312月初後113(2)新高。料新春後旺市，樓價將再進一步向上，CCL距離156點目標(2023年通關前的低位)，現時相差6.61點或4.42%

adblk5

20255月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升10.53%CCL20253月財案前134.89點低位升10.75%，較20249月首次減息前135.86點低位升9.96%，較20218191.34點歷史高位跌21.92%29日恒指重上27,000點收市，10日牛頭角彩霞道住宅地以18.0688億元批出，13日筲箕灣東大街住宅地截標，對本地二手樓價的影響將於20263月初公佈的CCL才開始反映。

CCL按周升1.47% 蛇年樓價升7.84% 中原：冀馬年升幅或達一成以上｜樓價走勢

西沙SIERRA SEA第2A期第三輪價單銷售218伙沽清。

蛇年全年樓價扭轉過去3個農曆年跌勢

adblk6

回顧農曆年樓價走勢，2025蛇年最後一周公佈的CCL149.39點，與龍年最後一周的138.53點相比，蛇年全年樓價上升7.84%，升幅是2017雞年後8個農曆年以來最大。樓價扭轉過去3個農曆年的跌勢，2024龍年跌4.54%2023兔年跌8.08%2022虎年跌15.09%。樓市暢旺，展望2026丙午馬年樓價繼續穩步上升，升幅或達一成以上。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass150.45點，按周升1.11%CCL(中小型單位)149.30點，按周升1.19%CCL MassCCL(中小型單位)齊升4周，分別累升3.32%3.20%，同創202312月初後114(2)新高。CCL(大型單位)149.88點，按周升2.95%，升幅是20194月底後355(7)以來最大，連升2周共3.47%，指數創20244月底後94(2)新高。

adblk7

CCL按周升1.47% 蛇年樓價升7.84% 中原：冀馬年升幅或達一成以上｜樓價走勢

四區三升一跌 新界東CCL_Mass按周微跌0.19%

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass148.27點，按周升2.80%，終止2周連跌，指數創20244月中後95(2)新高。新界西CCL_Mass135.76點，按周升1.28%，指數創20243月底後97(2)新高。九龍CCL_Mass151.22點，按周升0.51%，連升4周共4.38%，指數創20239月中後125(2年半)新高。新界東CCL_Mass159.97點，按周微跌0.19%，連升3周後回軟，指數仍為20244月底後93(2)3高。

2026年計，CCL暫時累升3.66%CCL Mass3.63%CCL(中小型單位)3.59%CCL(大型單位)4.01%，港島升5.79%，九龍升4.48%，新界東升0.85%，新界西升2.28%

adblk8

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務