尖沙咀金湖茶餐廳自用轉出租 3個月內獲同行23.8萬月租承接｜舖市成交

受惠於全年接踵而來的文化及體育盛事，去年度本港旅遊業吸客量理想，全年訪港旅客共錄得約4,990萬人次，按年增加約12%。旅客人數增長亦同步帶動熱門遊客區的零售及餐飲消費，刺激周邊商舖租賃需求上升，當中又以核心地段地舖最受市場追捧。由中原(工商舖)獨家代理招租的尖沙咀核心地段海防道珍珠舖位，在推出市場後的短短3個月內，迅速獲新租客茶餐廳行業青睞，剛以每月約23.8萬元承租。

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事鄧振豪表示，是次成交物業位於尖沙咀海防道35至37號海利行地下D舖，涉及面積約840方呎，最新以約23.8萬元租出，折合呎租約283元。該地舖原先為業主自用舖位，由金湖茶餐廳自營近30年，及後有見尖沙咀海防道核心地段舖位租賃需求持續增加，趁勢推出市場招租，新租客亦同為經營茶餐廳。