尖沙咀金湖茶餐廳自用轉出租 3個月內獲同行23.8萬月租承接｜舖市成交

受惠於全年接踵而來的文化及體育盛事，去年度本港旅遊業吸客量理想，全年訪港旅客共錄得約4,990萬人次，按年增加約12%。旅客人數增長亦同步帶動熱門遊客區的零售及餐飲消費，刺激周邊商舖租賃需求上升，當中又以核心地段地舖最受市場追捧。由中原(工商舖)獨家代理招租的尖沙咀核心地段海防道珍珠舖位，在推出市場後的短短3個月內，迅速獲新租客茶餐廳行業青睞，剛以每月約23.8萬元承租。
中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事鄧振豪表示，是次成交物業位於尖沙咀海防道35至37號海利行地下D舖，涉及面積約840方呎，最新以約23.8萬元租出，折合呎租約283元。該地舖原先為業主自用舖位，由金湖茶餐廳自營近30年，及後有見尖沙咀海防道核心地段舖位租賃需求持續增加，趁勢推出市場招租，新租客亦同為經營茶餐廳。
鄧氏續稱，是次成交物業位於尖沙咀核心地段，距離尖沙咀地鐵站僅約3分鐘步程，為地鐵站通往海港城必經之路外，部份經高鐵的內地旅客來港亦會沿著西九龍戲曲中心及廣東道經過海防道前往尖沙咀核心地段購物消費及餐飲，盡顯該舖位地段矜罕及位置優越的優勢，項目更鄰近海港城、K11、新港中心等大型購物商場，商業活動頻繁；同時，周邊亦有九龍公園、星光大道、天星碼頭等知名地標，人流量旺，新租戶可受惠於周邊成熟的商業活動及穩定客流，並形成協同效應吸引來自各地的旅客。
鄧氏指出，近期尖沙咀區商舖租賃成交頻仍，新近彌敦道54至64B號美麗都大廈地下01號舖獲藥房以約每月28萬元預租，涉及面積約800方呎，折合呎租約350元。據悉，該舖此前由知名鐘錶品牌租用近14年，去年底決定2月底租約屆滿後不續約，業主旋即將舖位放租並在租約屆滿前覓得新租客，藥房將於鐘錶專門店遷出後緊接租用。鄧氏相信，隨著更多旅客到訪本港，加上節日氣氛濃罩，本港餐飲及消費市道將會持續轉好，有利商舖租賃長遠發展。