嘉里逾13.8億奪筲箕灣東大街住宅地 每呎地價9343元 高市場估值近17%｜地皮開標

地皮鄰近港鐵筲箕灣站及筲箕灣電車總站，前身為筲箕灣街市大廈及筲箕灣街市休憩處，現時已空置。

綜合市場資訊，地皮估值介乎約7.9億至11.9億元，每方呎樓面地價約5,300元至8,000元。地皮合共截收8份標書，入標財團包括新鴻基地產(016)、嘉華國際(173)、中國海外發展(688)、招商局置地(978)、協成行，信和置業(083)夥鷹君集團(041)合組財團。

樓市氣氛轉旺，近期住宅地皮作價亦見理想。上周五(13日)截標的筲箕灣東大街住宅地，地政總署今日(16日)公布，由嘉里建設(683)以13.83899億元中標，每方呎樓面地價約9,343元，較市場估值上限高約16.8%。

該項目地盤面積約14,523方呎，可建總住宅樓面面積逾13萬方呎，預計可提供約300個住宅單位。項目位於港島區發展成熟的筲箕灣核心地段，地理位置優越，交通配套完善。毗鄰港鐵筲箕灣站及電車總站，附近更有多條巴士及小巴路線途經，步行僅需1至2分鐘，交通極為便捷。此外，周邊發展成熟，東大街一帶食肆及商舖林立，日常生活配套一應俱全。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，集團非常榮幸投得筲箕灣東大街用地。項目坐落港島東核心地段，交通便利、生活配套完善且區內全新住宅供應稀缺；將憑藉集團發展高端住宅的豐富經驗打造優質項目，並注重可持續發展與社區融合，預期為筲箕灣注入新活力，鞏固集團於香港的發展優勢。

萊坊方耀明：實用呎價或達2.5萬或以上

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明稱，筲箕灣東大街住宅地批出價錢高於預期，反映發展商對市中心地皮充滿興趣及信心，對未來幾年樓市看好，不過這幅地是近年少有香港島的招標地皮，所以發展商以更進取價錢去投地。他續稱，預計日後都是以中小型單位發展為主，實用呎價可能達到2.5萬元或以上。

值得留意，該地設有特別條件包括中標財團須平整鄰近筲箕灣東大街及金基大廈一段道路，作公眾道路用途，供行人及車輛使用。另外，中標財團須按要求興建社福設施，包括長者地區中心分處等，有關樓面面積不納入總樓面內。地皮發展期止於2031年6月30日。