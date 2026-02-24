第一太平戴維斯：2025年第四季核心街舖租金止跌反彈 按季回升1.1%｜商舖市況

第一太平戴維斯最新發表的《香港零售租賃市場報告》指出，2025年第四季度展現企穩跡象，並呈現獨特的結構性分化。儘管面對低經濟增長及港人北上消費等宏觀挑戰，2025年全年零售業總銷貨價值仍錄得3,804.64億元，按年微升1%。租金走勢企穩見底，2025年第四季度核心街區商舖租金按季回升1.1%，其中尖沙咀及銅鑼灣上升1.5%；相比之下，受新界區跌幅拖累，主要商場租金按季輕微回調1.4%。目前核心街舖租金較高峰期已累計回調約76%，顯示市場已接近觸底 。

零售市場呈「傳統財富」與「年輕富裕」需求兩極化

市場正經歷從「傳統財富」向「年輕富裕」的消費模式轉變，「傳統財富」階層繼續支撐中環及尖沙咀等核心商業區的硬奢品與旗艦店需求；而「年輕富裕」群體則更傾向追求體驗式旅遊、健康生活及新興運動品牌。這種兩極化趨勢亦促使業主調整策略。展望2026年，隨著租金水平接近週期底部，預料核心街區商舖租金將持平或錄得高達5%的溫和增長。詳情請參閱附上的報告。

消費群體兩極分化，「傳統財富」客群持續鞏固珠寶、腕錶及設計師品牌等實體資產消費；反觀「年輕富裕」一代憑港元強勢而把消費重心轉移至海外體驗、大型體育盛事及奢華滑雪之旅等，推動零售業態重組 。