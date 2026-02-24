中原按揭：1月資助房屋按揭登記量按月升4倍 按年升幅達1.25倍｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年1月錄得2,213宗資助房屋按揭登記(包括居屋及其他資助性房屋)，較2025年12月的425宗按月急升4倍多，按年升幅達1.25倍。受惠於2025年終多個大型新居屋落成上會，2026年資助房屋按揭迎來開年紅盤。2026年首月資助房屋按揭登記中，中銀香港佔1,180宗登記，宗數按年急升約1.4倍，巿佔率高達53.3%，穩佔資助房屋按揭冠軍。部分銀行登記量呈倍數增長，包括市佔率首四位銀行(中銀香港、恒生銀行、滙豐銀行、東亞銀行)皆錄得超過1倍增幅，其他銀行最大增幅為花旗銀行，大約2倍；其次為工銀亞洲，升幅達1.5倍 。居二市場方面，2026年1月錄得403宗，按年升84%，是自2020年同期次高記錄，僅次於2023年1月的465宗。

2026 年料資助房屋按揭登記量可增加 王美鳳分析，2026年繼續有多個新居屋及綠置居項目落成並進入申請按揭上會時期，而白居二亦於去年底增加配額並剛增發批准信，樓市回穩向好料亦吸引白居二買家加快落實入市，推動資助房屋按揭貸款量繼續造好，加上資助房屋具有政府擔保性質，促使銀行積極吸納資助房屋按揭客戶。以往資助房屋按揭市場主要由大型銀行主導，2025年三大銀行(中銀、滙豐、恒生)在資助房屋按揭市場的佔有率合計高逾9成(91.5%)，去年底已有部份中小型銀行積極加入這個市場，加大力度吸納資助房屋客戶，例如當中有銀行上調居屋按揭現金回贈，以加強居屋按揭市場的競爭力，預期2026年資助房屋按揭登記量將可進一步增加。

居二成交 1 月達 403 宗 創自 2023 年同期新高 居二市場方面，王美鳳續指，樓市持續回穩向好，買家入市信心增強，同步帶動二手資助房屋成交上升；根據中原按揭研究部及房委會目前數字(截至2026年2月16日數字)，2026年1月份居屋第二市場錄得403宗成交，2025年12月宗數為383宗按月微升5.2%，但較2025年1月219宗登記按年升幅達84%，是自2023年1月465宗後首月新高。隨著樓市前景轉趨明朗，加上政府於2025年12月宣布向白居二買家增發一批批准信，相信2026年居二市場交投將回復正增長。

首四位銀行市佔率達 97.3% 中銀單月 30 連冠 王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據， 2026年1月份本港銀行共錄得2,213宗資助房屋按揭登記，較2025年12月份的425宗，按月急增4.2倍；較2025年1月份的980宗，按年增1.25倍。數字反映現時屬大型新建居屋項目入伙高峰期，當中包括元朗朗天苑，東涌裕興苑及九龍灣宏緻苑。1月份首四位銀行市佔率上升6個百分點至97.3%。排名方面，中銀香港錄得1,180宗資助房屋按揭登記，市佔率按月微升0.6個百分點至53.3%，連續30個月穩居第一；恒生銀行有526宗資助房屋按揭登記，市佔率升9.2個百分點至23.8%，重回第二；滙豐銀行期內錄得384宗資助房屋按揭登記，市佔率微跌1.7個百分點至17.4%，跌一位排名第三；東亞銀行期內錄得62宗資助房屋按揭登記，市佔率輕跌0.3個百分點至2.8%，排名第四。