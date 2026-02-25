長沙灣香港工業中心低層戶放售 意向呎價4000元｜工廈市況

隨著多個新式工廈相繼落成，長沙灣區逐步由工業區轉型為西九龍商貿樞紐，受惠於政府活化工廈等計劃，該區優質物業的去化速度明顯加快，投資回報率亦維持在吸引水平，備受市場關注，近期不少工廈如維特健靈中心、東方國際大廈等均錄得買賣成交。有見及此，個別業主看準時機，趁勢將旗下混合用途的「半倉半寫」物業放售，並委託中原（工商舖）作特約代理負責項目推售安排，項目意向價約1221萬元，呎價呎價僅約4,000元。
中原（工商舖）工商部副區域營業董事張焯賢表示，是次放售物業位於長沙灣青山道489至491號香港工業中心B座8樓02室，建築面積約3,053方呎，意向呎價約4,000元，叫價約1,221萬元。張焯賢指，該單位兼具寫字樓及倉儲功能，實用性極高，設有獨立門口，方便出入且私隱度高，非常適合中小企業或品牌用作獨立辦公及儲存用途。內部裝修一流，設計間隔靈活，包括三個洗手間、一間約200方呎精緻裝修的大會議室、三間享有排窗採光通風的大房，以及十個有間格的工作間，可滿足日常辦公及倉儲需求，適合貿易公司、電商營運、創意工作室及輕工業用途。
張焯賢稱，該大廈樓高約12層，配備兩部載客及四部載貨升降機，方便企業用戶通勤及出入，切合辦公與物流需求，有助提升日常營運效率。放售單位內部配套齊全，設有獨立冷氣系統、電話及通訊網絡，可大幅降低裝修及設置成本。同時，香港工業中心為區內指標工廈，位處長沙灣核心地段，鄰近荔枝角港鐵站，步行僅需數分鐘即可抵達，交通極為便利，沿長沙灣道及青山道設有多條巴士及專線小巴路線，貫通港九新界主要地區，為員工出行及貨物流通提供全面支援。區內工商氛圍濃厚，周邊商貿配套完善，包括D2 Place One及D2 Place Two、億利工業中心、華衛工貿中心及業運工業大廈等物業，可形成協同效應。
張焯賢續稱，隨着本港經濟氣氛改善，市場對工廈物業需求回升，加上長沙灣及荔枝角一帶發展工業及商貿設施日趨成熟，人流及物流暢旺，吸引不少創意產業、跨境電商、物流及中小企用戶進駐，形成多元活躍的商業群，推動區內租賃及投資需求持續上升。張焯賢預計，是次放售單位裝修精美、配套完善、投資門檻相對低且可即買即用，兼具自用及投資價值，料可於短期內吸引市場關注，獲得自用買家及投資者青睞。