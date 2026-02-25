長沙灣香港工業中心低層戶放售 意向呎價4000元｜工廈市況

隨著多個新式工廈相繼落成，長沙灣區逐步由工業區轉型為西九龍商貿樞紐，受惠於政府活化工廈等計劃，該區優質物業的去化速度明顯加快，投資回報率亦維持在吸引水平，備受市場關注，近期不少工廈如維特健靈中心、東方國際大廈等均錄得買賣成交。有見及此，個別業主看準時機，趁勢將旗下混合用途的「半倉半寫」物業放售，並委託中原（工商舖）作特約代理負責項目推售安排，項目意向價約1221萬元，呎價呎價僅約4,000元。

中原（工商舖）工商部副區域營業董事張焯賢表示，是次放售物業位於長沙灣青山道489至491號香港工業中心B座8樓02室，建築面積約3,053方呎，意向呎價約4,000元，叫價約1,221萬元。張焯賢指，該單位兼具寫字樓及倉儲功能，實用性極高，設有獨立門口，方便出入且私隱度高，非常適合中小企業或品牌用作獨立辦公及儲存用途。內部裝修一流，設計間隔靈活，包括三個洗手間、一間約200方呎精緻裝修的大會議室、三間享有排窗採光通風的大房，以及十個有間格的工作間，可滿足日常辦公及倉儲需求，適合貿易公司、電商營運、創意工作室及輕工業用途。