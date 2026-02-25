財政預算案2026｜萊坊：並非適宜政策時機提高豪宅印花稅

新一份《財政預算案》將1億元以上住宅印花稅由4.25%調高至6.5%，萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華表示，認為在目前住宅市場仍處於調整階段、成交量偏低的環境下，進一步提高高端住宅的交易印花稅，並非適宜的政策時機。儘管相關調整僅涉及一億元以上的住宅交易，佔整體市場約0.3%，但在住宅市場仍處於調整期、成交量偏低的情況下，上調交易印花稅由4.25%至6.5%，將進一步提高交易成本，削弱高端住宅市場的流動性及投資意欲，對市場情緒和信心造成額外壓力。高價住宅市場具一定指標作用，其成交受壓，或拖慢整體住宅市場的復甦步伐。

相比之下，向大型跨國企業徵收全球最低稅及香港最低補足稅屬具結構性及長遠效益的開源措施，對本地房地產市場的直接影響有限。認為涉及物業交易的加稅安排，均需審慎考慮市場承受力及政策節奏，以免在市場尚未回穩之際，進一步抑制資本流動及投資活動。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華

暫緩推售一般商業土地 萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明指，政府以審慎及具彈性的方式推展住宅及商業土地供應。認為政府以審慎而具彈性的方式規劃及推動住宅土地供應，有助維持市場穩定並回應中長期住屋需求。政府預計未來五年可提供約9.8萬個私營房屋單位，並透過賣地表、鐵路物業發展、市區重建及私人重建項目，為市場提供穩定而可預期的住宅供應，有助回應中長期住屋需求，同時維持住宅市場的健康及有序發展。我們亦認同政府按季因應市場情況公布具體推售安排，有助平衡供求、穩定市場預期及降低市場波動風險。

在商業地產方面，支持政府在現時非住宅物業空置率較高、需求未完全復甦的背景下，暫緩推售一般商業用地，以避免新增供應過快對市場構成進一步壓力。同時，由港投公司聯同區域及國際長期資本，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目，並促進與目標產業企業的更緊密對接，有助提升商業物業質素、改善使用效益，並為寫字樓及相關資產帶來更穩健的長遠發展基礎。

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明

北部都會區創科產業化發展 萊坊執行董事，城市規劃及土地發展諮詢部主管李家豪表示，支持政府以公私協作及市場主導方式，加快釋放北部都會區內私人土地潛力，將其發展為具規模及競爭力的產業空間和配套設施。透過提升土地使用效率，為創科、先進製造及相關高增值產業提供清晰且可落實的發展平台，同時企業創造具吸引力及可預期的投資機遇。

認同透過持由發展商、科技或先進製造企業與政府建立的三方合作機制，能更有效整合土地、資本、技術及市場資源，縮短項目由規劃至落地的時間，推動研發成果加快商品化及規模化，進一步提升香港產業競爭力。河套香港園區與新田科技城的協同布局，可為企業提供涵蓋「研發—中試—量產」的一站式發展路徑，吸引本地及國際企業作出中長遠投資部署。 亦支持政府加大對園區的資本投入及引入市場力量，完善基建、加強對初創及成長型企業的支援。同時，推動深港兩地在人員、資金、物資及數據等領域的流動便利化，將有助進一步鞏固兩地創科產業的協同發展。我們期待與政府及各界攜手，把握北部都會區的發展機遇，共同推動香港創科產業化及高質量發展。

鞏固香港資產與財富管理中心地位 萊坊大中華區投資部主管胡孝直表示，歡迎政府提出的稅制優化措施，以進一步吸引家族辦公室及基金落戶香港，包括擴闊基金定義及納入更多資產類別為合資格投資，有助提升市場專業服務需求，鞏固香港在全球資產及財富管理領域的領先地位。同時，支持政府及證監會持續推動香港房託基金（REIT）市場發展，包括加快將房託基金納入互聯互通、推動修訂相關條例以便利私有化及重組，以及為正籌備上市的房託基金提供非住宅物業轉讓印花稅豁免。相關措施將提升市場靈活性，吸引更多機構投資者參與，並為商業地產市場提供重要支持。

萊坊大中華區投資部主管胡孝直