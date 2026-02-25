財政預算案2026｜高力：北都將為企業和人才創造更多機遇

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵指，今次《財政預算案》清晰展示政府推動香港長遠發展的方向，包括加強創新科技、生態圈建設、人才培育、數碼基建，以及可持續發展等多項工作。這些措施有助全面提升香港的競爭力，並為各行各業帶來更廣闊的發展空間。 同時，預算案中提到的北部都會區規劃及相關投資，亦是推動香港未來增長的重要引擎。北部都會區將進一步加強跨境協作、創科產業集聚及土地供應，為企業和人才創造更多機遇，並為香港與大灣區的深度融合奠定更堅實的基礎。

北部都會區方面，高力香港估價及諮詢服務署理主管曾展鵬贊同注資100億元予港深創科園，以及成立專屬公司統籌新田科技城開發並注資100億元作起始資金。兩項方案能有效發揮市場槓桿作用，加快新田科技城開發進度，為北部都會區創科產業注入增長動力。

寫字樓空置率仍處高位 需時間消化新供應 寫字樓方面，高力香港企業客戶服務主管顏慧萍指高力認同來年繼續不推商業地。雖然去年市場情緒有所回暖，租務市場回復活躍，但甲級寫字樓整體空置率仍處於高位，達17.5%，總空置面積接近1,500萬方呎。市場仍然需要時間消化過去幾年落成的新供應。 零售方面，高力香港企業客戶服務董事王悅君表示，高力樂見政府加大對旅遊發展局的資源投入。透過擴大盛事規模、吸引高端旅客及加強會展活動推廣，預期將為繼續本港旅遊及零售市場的復甦提供重要支持。

寬免轉讓非住宅物業印花降低資產轉讓成本 高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，歡迎政府計劃為準備上市的房地產投資信託基金（REITs）寬免轉讓非住宅物業的印花稅。此舉將有效便利房地產企業將商業資產注入新成立的REITs中，降低了資產轉讓的成本。此政策預期將有助發展商盤活資金，讓發展商能將套現所得重新配置於新項目。

香港超級豪宅市場在稅制及投資價值上具競爭優勢 對於調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，理解政府在面對財政赤字壓力下，採取「能者多付」的稅務政策。將價值一億元以上的住宅物業交易印花稅率由 4.25%調高至6.5%。此政策能在不影響絕大部分市民置業階梯及剛性需求的前提下，達到有效開源的目的。 此外，雖然豪宅買家面臨較高的印花稅成本，但這類高淨值人士對價格的敏感度相對較低。若與其他主要國際城市相比，香港的超級豪宅市場在稅制及投資價值上，依然具備相當的競爭優勢。