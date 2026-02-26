熱門搜尋:
出版：2026-Feb-26 06:00
更新：2026-Feb-26 06:00

土瓜灣嘉運閣舖位連約放售 意向價1800萬｜商舖市況

土瓜灣嘉運閣地下A號舖連入則閣外貌。(代理提供)

利嘉閣商業部/商舖部及投資部高級區域董事蔡偉樑表示，獲業主委託連租約放售土瓜灣譚公道104號嘉運閣地下A號舖連入則閣，地舖建築面積約1,100方呎，入則閣建築面積約900方呎，合共建築面積約2,000方呎。業主意向售價約1,800萬元，折合每方呎意向售價約9,000元。

蔡偉樑指，上述物業現由中式餐廳承租，每月租金約6萬元，若按上述意向售價計算，回報率約4厘。

蔡偉樑續指，物業位處土瓜灣民生地段，被多個屋苑環抱，人流如鯽，附近有多條巴士線途經，徒步至港鐵宋皇臺站亦只需7分鐘，交通便利。

