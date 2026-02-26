葵涌凱聯溫控智庫全幢放售 意向價7.3億

中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，是次放售物業位於葵涌永基路26至30號凱聯溫控智庫（Konnect Smart Logistics Centre），物業總面積約208,404方呎，意向價約7.3億元，平均呎價約3,500元。劉重興補充，物業原為一幢12層高工廈，大廈業主以約5.38億元向鄧成波家族及相關人士購入，及後再斥資約3億元改裝為專業級智能溫控貨庫，設有路軌及AGV全自動運送系統，並配備機械人、人工智能、大數據、物聯網技術等，屬本港罕見配置；如全幢出租，新買家可享約5厘回報率，對尋求穩健現金流及資本增值的投資者尤其具吸引力。

劉重興稱，項目位處葵涌核心物流樞紐，往來香港國際機場及各大貨櫃碼頭非常便捷，並可連接港九新界各核心商業區。物業鄰近葵芳港鐵站，緊接青葵公路、青嶼幹線、深圳灣口岸及港珠澳大橋等多個出入口，坐享全港至中的幹道網絡優勢，方便企業整合進出口、倉儲及配送等

劉重興指出，物業設計以智能管理為主導，配備先進建築管理系統（BMS）及運輸管理系統（TMS），ESG綠色能耗管理系統, 可就溫度監控、車輛調度及月台管理等環節作即時調整，進一步提升營運效率。他相信，葵涌永基路26至30號屬市場上極為罕有的大型智能冷鏈物流項目，不論在規模、設施、地段及智能管理等方面均具優勢。加上物業樓面規模可觀、設施先進，而現時市場對冷鏈及溫控倉庫需求日漸殷切，同類優質資產供應有限，因此物業無論作自用營運總部，抑或長線收租投資組合，均極具吸引力，預料將獲本地及海外冷凍食品、醫藥或物流營運商等投資者及自用買家積極查詢。