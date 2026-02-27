淺水灣近3萬呎海景住宅地盤招標

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）有限公司受委託為轉讓業務的獨家代理，公開招標轉讓其業務，業務的資產包括淺水灣道94號的住宅地盤。意向邀請截標日期為2026年3月30日（星期一）正午12時。該地盤面積約29,909方呎，現有批則面積約22,532方呎，城規會限制面積約26,918方呎（按地積比率0.9計算）。 該地盤地理位置優越，為香港名人及頂級富豪的首選居所。淺水灣的供應極為稀有，這片近30,000平方呎的住宅地盤是該區私人市場當中最大的獨立地段，具潛力打造專屬三層大平層，為稀有重建機會。該項目背山面海，環境寧靜幽雅，步行約10分鐘即可到達淺水灣沙灘，並且附近有 THE PULSE 購物商場、香港高爾夫球會、鄉村俱樂部以及香港國際學校。猶如城市中的一片靜謐之地，讓您在繁華之中享受悠閒的生活。

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，近期豪宅市場交投熾熱，連錄多宗矚目成交。以南區為例，全新物業深水灣道6號以22億易手，呎價高見14.7萬元；南灣坊1號大平層標準單位成交呎價逾 10 萬元。二手市場亦同樣暢旺，毗鄰本物業之淺水灣道110號洋房B，近期以約3.7億元成交，呎價達9.1萬元。優質物業買少見少，珍罕難求。

第一太平戴維斯首席執行官投資辦住宅銷售及租務部主管施豪東續指，淺水灣的獨立地段一直非常稀缺，市場上近30,000方呎的海景地盤更是難得一見，受到買家及發展商的熱烈追捧。2020年，臨近的淺水灣道92號以每呎樓面地價約71,902元被資本策略購入，而旁邊的南灣道住宅官地則在2022年以每呎樓面地價約62,352元批出予爪哇。是次意向價，較過往成交呈大幅折讓。這對於自住型買家和投資者來說，都是一個不錯的入市時機。