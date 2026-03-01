熱門搜尋:
地產
出版：2026-Mar-01 16:28
更新：2026-Mar-01 16:28

CCL連升5周累漲3.3% 近五年來首見 中原：新春後旺市樓價將進一步向上突破｜樓價走勢

CCL連升5周累漲3.3% 近五年來首見 中原：新春後旺市樓價將進一步向上突破｜樓價走勢

二手樓價走勢持續向上，中原城市領先指數CCL最新報149.41點，按周輕微上升0.01%(上周農曆新年期間指數與前周相同)。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，撇除上周因新春假期指數暫停，CCL連升5周共3.3%，為20215月底以來、近5年首見，反映今年新春季節性旺市提前出現，樓價升勢持續。新春後樓市氣氛暢旺，二手成交活躍，多個新盤部署開售，加上部分貨尾提價，相信樓價將再向上突破。CCL逐步邁向156點目標水平(2023年通關前的低位)，現時相差6.59點或4.41%

楊明儀表示，自20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升10.54%CCL20253月《財政預算案》前134.89點低位升10.76%，較20249月首次減息前135.86點低位升9.97%，較20218191.34點歷史高位跌21.91%225日《財政預算案》宣布調高1億元以上住宅物業印花稅，對本地二手樓價的影響將於3月下旬公布的CCL才開始反映。

Ccl0227 260227CCL map

港島區樓價連升2周共4.51%

四區樓價呈「一升三跌」局面。港島CCL_Mass150.74點，按周上揚1.67%，連升2周共4.51%，指數創202312月中後114周、逾2年新高。九龍CCL_Mass151.18點，按周微跌0.03%，連升4周後企穩，指數仍為20239月中後127周、近2年半次高。新界東CCL_Mass159.41點，按周回落0.35%，連跌2周共0.54%，指數仍為20244月底後95周、近2年第5高。新界西CCL_Mass134.62點，按周挫0.84%，指數仍為20246月初後89周、近2年第5高。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass150.66點，按周升0.14%CCL(中小型單位)149.34點，按周升0.03%CCL MassCCL(中小型單位)齊升5周，分別累升3.46%3.23%，同創202312月初後116周、逾2年新高。CCL(大型單位)149.73點，按周跌0.1%，終止2周連升，指數仍為20244月底後96周、近2年次高。

2026年計，CCL暫時累漲3.68%CCL Mass3.77%CCL(中小型單位)3.62%CCL(大型單位)上揚3.91%，港島飆7.55%，九龍上揚4.46%，新界東升0.5%，新界西增1.42%

是次公布的指數，根據2026216日至22日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾九成的交易是在202622日至8日簽臨時買賣合約，是22日恒指失守27,000點關口，6日牛頭角彩霞道住宅地截標接獲9份標書，7日西沙新盤「SIERRA SEA」第2B期第3輪價單銷售218伙沽清當周的市況。

