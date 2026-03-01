利嘉閣：18大新晉屋苑2025全年登記錄2150宗 創有紀錄次高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，減息周期持續，大批一手新盤出擊帶動二手交投一同走旺。綜合土地註冊處數據所得，2026年1月利嘉閣地產研究部追蹤的全港18大新晉屋苑錄210宗二手買賣登記，較12月的221宗跌半成，但連續三個月高於200宗的較旺走勢。總計2025年共錄2,150宗買賣登記，按年升近17%，僅次於2021年2,812宗，為紀錄以來次高。

三區兩跌一升 新界區按月逆市增 20 宗 按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量兩跌一升，九龍區及港島區分別減少26宗及5宗登記，而新界區按月逆市增加20宗，惟難阻全港登記量下跌。其中，九龍區內6個新晉屋苑變幅最大，上月共錄118宗登記，較前月的144宗減少逾一成八。全數6個屋苑登記量錄得下跌，其中日出康城上月錄68宗為三區中最活躍的屋苑，惟較前月減少4宗。啟德1號上月錄2宗，登記量比起前月大減七成一；天晉上月登記量比前月跌四成六，錄14宗。浪澄灣上月比前月減少3宗，錄7宗登記；而皓畋減少1宗，僅錄6宗。至於，匯璽上月登記量錄21宗，按月跌1宗。

港島區方面，4個新晉屋苑於1月共錄23宗買賣登記，較前月少5宗，當中最多者為囍匯，共錄得9宗，按月少1宗；其次為貝沙灣的8宗，按月少2宗。深灣軒及泓都上月登記量各錄4宗及2宗，分別較前月少1宗及3宗。

新界區新晉屋苑逆市升逾四成 至於，新界區8個新晉屋苑，1月錄得69宗登記，較前月的49宗逆市升逾四成。在新界區中，瓏門及逸瓏灣上月分別錄近1.7倍及1倍的升幅，各錄得8宗及2宗登記。天鑽上月登記量錄9宗，較前月5宗增加八成。此外，尚悅及東環上月各錄六成三及六成的升幅，分別錄得13宗及8宗登記。而迎海錄17宗登記，升五成半。至於，海之戀及柏傲莊上月登記量各錄得8宗及4宗登記，按月跌一成一及四成三，為區內唯二錄跌幅的屋苑。

11 個屋苑 1 月樓價報升 樓價方面，列入觀察名單的18個新晉屋苑當中，1月樓價報升的屋苑有11個，與前月相比多兩個，而報跌者有7個。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括匯璽及深灣軒，分別錄得9.6%及9.3%的升幅。至於錄得樓價跌幅較顯著的包括囍匯及皓畋，兩者各跌8.8%及6.4%。

料 2 月二手登記量可上試 220 宗高位 陳海潮指出，二手成交量自踏入2026年持續在高位橫行，而一月更有一手大型新盤推售，炒熱市場氣氛。此外，樓價升勢穩健，市場預料農曆新年後小陽春更強勁，推動買家趕在年關入市，故料2月的18大新晉屋苑二手登記量可上試220宗的高位。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)