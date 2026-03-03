皓日馬年頭炮 頂層特色戶「雙破頂」成交 ｜九龍灣新盤

恒隆地產(101)旗下九龍灣現樓住宅項目「皓日」於今日（3日）舉行新春團拜活動。
踏入農曆新年，項目在過去一周連錄2宗成交，為市區優質物業市場注入強勁信心。其中「遙望層」37樓D室頂層特色戶以約2,636萬元招標「雙破頂」成交，呎價高達29,349元，雙創項目開盤以來成交金額及成交呎價新高；其後32樓J室一房開廚單位亦以約617萬元折實成交，折實成交呎價約18,926元。
恒隆地產物業銷售部主管呂渭源表示，踏入馬年，「皓日」銷情就以「雙破頂」成交揭開序幕，在農曆新年期間亦獲多個買家查詢及參觀，市場反應令人鼓舞，預料今年銷情氣勢如虹，亦印證樓盤質素及地段優勢深受市場追捧。
全新IP「皓皓」驚喜亮相
是次新春團拜節目豐富，除了財神爺親臨派發鴻運揮春，還特設了「撈起」與代理互動環節，現場氣氛熱鬧非常。而作為皓日代表的新IP「皓皓」更首度亮相，向現場所有嘉賓拜年。「皓皓」的設計以溫馨家庭與可愛的柴犬作為靈感，象徵著皓日的寵物友善理念——住戶可以飼養寵物、基座商場亦歡迎毛孩的光臨。「皓皓」更是東九龍住戶理想生活的縮影，引領大家探索皓日所提供的多元生活場景，展現項目的獨特優勢。在新的一年，「皓皓」將擔任項目品牌的代言人，計劃與物業銷售部共同舉辦一系列活動，旨在搭建皓日與大眾之間的情感橋樑，提升社區的互動和凝聚力，讓外界體驗到居於皓日的精彩生活。
「皓日」位於牛頭角道11號，設有1座住宅大樓，提供294伙，單位實用面積由289至898方呎，間隔涵蓋一房至三房，另設特色戶。