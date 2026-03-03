皓日馬年頭炮 頂層特色戶「雙破頂」成交 ｜九龍灣新盤

恒隆地產(101)旗下九龍灣現樓住宅項目「皓日」於今日（3日）舉行新春團拜活動。

踏入農曆新年，項目在過去一周連錄2宗成交，為市區優質物業市場注入強勁信心。其中「遙望層」37樓D室頂層特色戶以約2,636萬元招標「雙破頂」成交，呎價高達29,349元，雙創項目開盤以來成交金額及成交呎價新高；其後32樓J室一房開廚單位亦以約617萬元折實成交，折實成交呎價約18,926元。

恒隆地產物業銷售部主管呂渭源表示，踏入馬年，「皓日」銷情就以「雙破頂」成交揭開序幕，在農曆新年期間亦獲多個買家查詢及參觀，市場反應令人鼓舞，預料今年銷情氣勢如虹，亦印證樓盤質素及地段優勢深受市場追捧。