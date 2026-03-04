郭奕芯去年放賣西營盤一房 大劈價沽出 5年埋單蝕逾130萬(有圖)｜名人沽貨

樓市氣氛暢旺，名人業主亦成功沽貨套現。市場消息指，藝人郭奕芯(Ashina)新近以668萬元售出西營盤藝里坊．2號一個一房單位。她於去年3月開價780萬元，並在社交平台小紅書出帖文放售單位，如今劈價112萬元賣出，惟仍較5年前買入價帳面虧蝕超過132萬元或16%離場。

資料顯示，上述成交單位為藝里坊．2號高層E室，實用面積約252方呎，一房間隔，在上月以668萬元售出，呎價約26,508元。原業主為郭奕芯，於2021年以約800.44萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧蝕約132.44萬元，物業期內貶值約16.5%。