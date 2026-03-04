郭奕芯去年放賣西營盤一房 大劈價沽出 5年埋單蝕逾130萬(有圖)｜名人沽貨

樓市氣氛暢旺，名人業主亦成功沽貨套現。市場消息指，藝人郭奕芯(Ashina)新近以668萬元售出西營盤藝里坊．2號一個一房單位。她於去年3月開價780萬元，並在社交平台小紅書出帖文放售單位，如今劈價112萬元賣出，惟仍較5年前買入價帳面虧蝕超過132萬元或16%離場。
資料顯示，上述成交單位為藝里坊．2號高層E室，實用面積約252方呎，一房間隔，在上月以668萬元售出，呎價約26,508元。原業主為郭奕芯，於2021年以約800.44萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧蝕約132.44萬元，物業期內貶值約16.5%。
藝里坊．2號位於西營盤忠正街1號，2021年入伙，提供264個單位，實用面積由174至381方呎。
即睇西營盤藝里坊．2號放盤 (House730)
⇊藝里坊．2號高層E室相片⇊
去年放售表明「低於市價7xx轉讓，越早決定價錢可議」
2021年，郭奕芯在社交媒體分享她購買「藝里坊・2號」單位的照片，她當時現身售樓處，手持已簽署的合約，並配文「人生成就達成 首次置業 ＃我要做業主啦 ＃以後要知慳識儉」。然而在去年3月，她在社交平台小紅書出帖文放售單位，同時附帶多張單位內櫳相，表明「低於市價7xx轉讓，越早決定價錢可議」。
曾指被七師傅騙走逾30萬
郭奕芯於2014年出道，當時19歲的她，於電影《同班同學》初次亮相，隨後一直活躍於電視及電影圈；2019至2021年曾簽約英皇娛樂；2021年，因主持ViuTV節目《晚吹》系列《戀講嘢》開始為人熟悉，同年，在ViuTV節目《七救星》節目中擔任嘉賓，被七仙羽收為徒弟，並賜名「八鮮乳」。郭奕芯曾於YouTuber伍仔的頻道表示，被七仙羽騙走逾30萬元，引發雙方隔空罵戰。