熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Mar-04 07:30
更新：2026-Mar-04 07:30

郭奕芯去年放賣西營盤一房 大劈價沽出 5年埋單蝕逾130萬(有圖)｜名人沽貨

分享：
130

郭奕芯去年放賣西營盤一房 大劈價沽出 5年埋單蝕逾130萬(有圖)｜名人沽貨

adblk4

樓市氣氛暢旺，名人業主亦成功沽貨套現。市場消息指，藝人郭奕芯(Ashina)新近以668萬元售出西營盤藝里坊．2號一個一房單位。她於去年3月開價780萬元，並在社交平台小紅書出帖文放售單位，如今劈價112萬元賣出，惟仍較5年前買入價帳面虧蝕超過132萬元或16%離場。

資料顯示，上述成交單位為藝里坊．2號高層E室，實用面積約252方呎，一房間隔，在上月以668萬元售出，呎價約26,508元。原業主為郭奕芯，於2021年以約800.44萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧蝕約132.44萬元，物業期內貶值約16.5%

adblk5

藝里坊．2號位於西營盤忠正街1號，2021年入伙，提供264個單位，實用面積由174381方呎。

即睇西營盤藝里坊．2號放盤 (House730)

藝里坊．2號高層E相片

K1 (16) K1 (13) K1 (1) K1 (10) K1 (15) K1 (12) K1 (14) K1 (18) 2

去年放售表明「低於市價7xx轉讓，越早決定價錢可議」

2021年，郭奕芯在社交媒體分享她購買「藝里坊・2號」單位的照片，她當時現身售樓處，手持已簽署的合約，並配文「人生成就達成 首次置業 ＃我要做業主啦 ＃以後要知慳識儉」。然而在去年3月，她在社交平台小紅書出帖文放售單位，同時附帶多張單位內櫳相，表明「低於市價7xx轉讓，越早決定價錢可議」。

adblk6

曾指被七師傅騙走逾30

郭奕芯於2014年出道，當時19歲的她，於電影《同班同學》初次亮相，隨後一直活躍於電視及電影圈；20192021年曾簽約英皇娛樂；2021年，因主持ViuTV節目《晚吹》系列《戀講嘢》開始為人熟悉，同年，在ViuTV節目《七救星》節目中擔任嘉賓，被七仙羽收為徒弟，並賜名「八鮮乳」。郭奕芯曾於YouTuber伍仔的頻道表示，被七仙羽騙走逾30萬元，引發雙方隔空罵戰。

郭奕芯與七仙羽師徒決裂 IG發文稱被騙逾30

七師傅遭郭奕芯長文指控 七仙羽列點回應︰我沒有對不起你

adblk7

郭奕芯(Ashina)相片

90efd155 bd56 4c1c b8cb 21a00e967cb6 FAcYiXpTddX13d6It67tt1CqYIqqreliUBaxOVAWsTk BglywntHJzJxSf0F48ifOuGRw BFNNNYS3AoUUtwKFE QFZofM6wUF5VCAFkefqhaFCKzpnPCHvoJanRDSWp0Q0 K1 (2) K1 (25) K1 (6) K1 (4) K1 (7) K1 (8) K1 (5) K1 (9) K1 (19) K1 (20) K1 (21) K1 (22) K1 (23) K1 (24) K1 (3)

ADVERTISEMENT

送金像奬提名電影放映入場證

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務