2月整體樓宇登記量按月微升4% 登記額同步微升9%｜樓市數據

二月份一手私宅登記量最多的首三個私宅新盤依次為SIERRA SEA2A期、SIERRA SEA2B期。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，踏入2026年以來，樓市表現持續暢旺，一月及二月整體樓宇買賣登記量保持高水平，雖然三月料受農曆新年長假影響而急挫，惟料過後亦可迅速反彈回升。土地註冊處最新數據顯示，2026年二月份全港共錄7,949宗樓宇買賣登記（數字主要反映一月中旬至二月上旬的樓市實際狀況），較一月份的7,642宗微升4%，為過去22個月的次高水平；至於月內整體物業登記總值同步向好，升9%，錄628.28億元，為近8個月次高。

二月份一手私宅登記量第三多的新盤為日出康城12B期的PARK SEASONS。(資料圖片)

一手私宅登記量按月急升 69% 終止 3 連跌 從住宅物業環節觀察，上月一手私宅買賣登記量終止3連跌，出現顯著彈升，更創下22個月新高，並已連續12個月穩企逾千宗以上。總結二月份一手私宅買賣登記錄2,523宗，按月急升69%；月內買賣登記總值也大漲43%，錄得271.40億元，為近8個月最多。至於二月份一手私宅登記量最多的首三個私宅新盤依次為「SIERRA SEA」2A期(621宗)、「SIERRA SEA」2B期(525宗)及日出康城12B期的「PARK SEASONS」(86宗)。

二手私宅登記量按月微升 1% 二手私宅市場方面，交投力守在近月高水平橫行，也連續11個月維持在逾三千宗水平徘徊，足見入市動力源源不絕。數字顯示，二月份二手私宅買賣登記大錄3,750宗，與對上一個月持平無升跌，穩企在近22個月次高水平；至於月內登記總值微升1%，錄291.10億元，與登記量同為22個月次多。

整體工商舖登記額按月跌 22% 至於非住宅市場上月亦保持平穩，在工廈及舖位登記量上升之下，抵銷了商廈較顯著的跌幅，至於車位則表現平穩微跌2宗。總結二月份整體工商舖及其他買賣登記量按月微增3宗，錄829宗；而月內買賣登記金額則背馳下跌22%，只錄得32.99億元，主因月內缺乏較大額的矚目登記個案。

新春休戰 三月整體樓宇登記料挫逾四成 陳海潮表示，近月樓市表現強勁，故二月份的註冊量仍穩站高位，不過因為今年農曆新年處於二月中旬，故傳統淡月也相應延後。反映二月中旬農曆新年長假期的例淡市況，加上三月上旬新盤尚待應市，故料落入下次公布的三月份登記數將出現較顯著的調整，據此，預期三月份的整體樓宇買賣登記量恐要下試4,560宗的水平，按月料挫近43%，下探13個月低位，但料只屬季節性的短暫調整，在發展商重展攻勢及二手買家再次出動下，後市料將很快回暖並再現小陽春。