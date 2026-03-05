瑜意開價｜中原陳永傑：首批50伙定價吸引 較毗鄰二手新晉物業低10%｜尖沙咀新盤

陳永傑指，「瑜意」位處西九核心地段，瞬步即達佐敦站、尖沙咀站及高鐵站，盡握西九投資潛力，而且區內租金持續高企，每方呎租金普遍超過60元，部分更可高見超過75元，租金回報率可達3.5厘，加上僅需半年極短樓花期，相信項目對長線投資者「十分吸睛」。

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」今日(5日)公布首張價單，涉及50伙，以最高17%折扣計算，一房折實售價533.35萬元，折實平均呎價21,038元。中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，「瑜意」首批單位開價較毗鄰二手新晉物業低約10%，定價吸引，而且推出單位涵蓋一房及兩房，可滿足自住及投資者需求，相信項目銷情理想。

他續指，本月市場暫錄約230宗一手成交，月內多個新盤下醞釀開售，百花齊放，預計3月全月可錄2,500宗一手成交。參考「瑜意」鄰近二手屋苑，如樓齡約5年的「本木」最新實用呎價約25,000元；而同區新盤「高臨」餘貨最新平均實用呎價約28,500元。

「瑜意」首批50伙包括45伙一房及5伙兩房，實用面積介乎281至440方呎。價單定價由642.6萬至1,265.6萬元，呎價介乎22,345元至28,764元。以120天付款計劃提供最高17%折扣計算，折實售價由533.35萬至1,050.44萬元，折實呎價介乎18,546元至23,874元。

售價最低一房單位為3樓K室，實用面積285方呎，折實售價533.35萬元，折實呎價18,714元。至於定價及呎價最低兩房單位為3樓L室，實用面積440方呎，折實售價989.52萬元，折實呎價22,489元。

「瑜意」單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274至468方呎。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。