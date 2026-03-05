雲向最快周末加推 中原地產及中原按揭為買家特設置業按揭優惠｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」早前首推154伙，以最高20%折扣計算，單位折實售價由368.3萬元起，折實呎價由12,687元起，折實平均呎價13,974元。項目示範單位已對外開放，永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，昨日首日開放錄得超過700組客人參觀，相信於周末會迎來參觀高峰期，同時亦接獲約20枱業界人士有意向認購，最快周末加推新價單，單位有提價空間，直言「好想追返成本價」，部署下周展開首輪銷售。 楊聰永指，集團旗下大圍「UNI Residence」迄今售出152伙，餘下單位已加價約3%至5%。

另外，中原地產及中原按揭特別為「雲向」買家特設全新置業按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳公布，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠計劃，其中選擇1為「低息定按計劃」，客戶可選擇首3年或首5年之優惠定息2.73厘，其後按息低至最優惠利率(P)減1.75厘(P現為5厘)，計劃特設現金回贈，按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。 王美鳳稱，此計劃提供低定息優惠，定息率較現時主要市場按息3.25厘低半厘(0.52厘)，供樓金額減少近6%，客戶等同可預先享有減息效果，減輕供款負擔，並讓借款人在定息期內之供款額維持穩定不變，有利制定預算。定息期後的按息與目前市場H按封頂息一致，計劃並提供短至兩年較具彈性之罰息期。

另選擇2為「優惠H按計劃」，全期按息低至H加1.3厘，封頂息低至P減2厘(P現為5.25厘)，即實際按息現低至3.25厘，計劃特設現金回贈，有助減輕買家置業初期開支。此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，戶口存息與按息一致現為3.25厘，高存息3.25厘的回報明顯高於市場定存息水平，而且存取金額彈性更大，客戶若善用高存息戶口以存息回報抵銷按息支出，有效降低淨按息達到理想慳息效果；計劃之按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。

王美鳳說，上述計劃相信可為「雲向」買家提供具吸引力按揭配套，若客戶選擇透過按保計劃申請高達九成按揭，以「雲向」首張價單一房折實入場價約368.3萬元計算，即低至10%基本首期36萬多元，且按揭年期可長達30年，有助減低月供金額。 中原陳永傑：「雲向」吸引往返中港兩地用家 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入3月份，整體樓市氣氛熾熱，各大發展商把握時機推盤，新盤百花齊放，本周自「雲向」公布首張價單以來，引起全城關注。樓盤受惠北部都會區發展，日後盡享優勢，政府近年持續致力引入人才，各項人才計劃迄今已收超過59萬份申請，當中41萬宗已獲批，樓盤地理位置方便來往中港兩地，相信對內地客、專才、以及需中港兩地工作之用家相當吸引，同時本港居民北上人次持續錄得強勁增長，可見北上消費和旅遊的熱潮持續。隨著項目以吸引價推出，已錄大批客人查詢及入票，料本月一手市況暢旺，可錄約2,500宗一手成交，較2月錄約1,400宗升近80%。

中原余志偉：租金回報可達 4 厘 中原地產新界東高級資深營業董事余志偉稱，新界北區租務潛力優厚，料「雲向」將吸引大批用家及投資客垂青，認購反應熱烈；預計項目入伙時呎租平均可達45至50元水平，租金回報可達約4厘。反映二手樓價的中原城市指數CCL顯示，本年至今整體樓價指數已錄約3.7%升幅，料新年過後升勢將會更明顯，相信進一步吸引投資者入市意欲。 「雲向」合共提供765伙，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及三房，單位實用面積由196至868方呎，主打一房及兩位，分別約佔整個項目的58%及30%。當中只設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積介乎688至868方呎，連特大平台，擁覽高爾夫球場 、山景，以至深圳天際城景。