「3字頭」住近鐵路站！兩房放盤3日速獲區內客入手｜二手居屋成交

龍超君透露，由於原業主以貼市價放盤，結果放盤僅3日，火速以340萬元(自由市場價)沽出，呎價約7,889元。買家為區內客，主要心儀單位屬同類型放盤中最相宜，可謂絕無僅有的筍盤，加上客廳及房間均擁開揚景觀，而且屋苑位於鐵路沿綫，交通便捷，上述買家遂便決定斥資承接物業作自住之用。

區內客為住近家人 335 萬買兆山苑

屯門南延綫項目將屯馬綫由屯門站延伸，途經位於第16區的新中途站，至屯門碼頭附近的屯門南新終點站。屯門碼頭區居屋兆山苑新近亦錄得一宗成交，祥益地產執行董事盤嘉茵指，單位為兆山苑B座中層1室，實用面積約546方呎，兩房間隔，獲區內客垂青。

據了解，由於買家的家人居住兆山苑，故要求在同屋苑物色單位以便照應，主要心儀兩個單位屬「樓上樓下」，加上單位內櫳寬敞，可靈活擺放家具，而且屋苑入場門檻較低，供款負擔易於掌握，遂便決定以335萬元(自由市場價)購入上址作自住之用，呎價約6,136元。