尖沙咀兩盤齊發 瑜意首推50伙 一房533萬入場

馬年新盤戰升溫，尖沙咀一周內有兩個項目開價。華懋集團旗下德興街「瑜意」昨首推50伙，以最高17%折扣計，一房折實價533.35萬元起，折實呎價18,546元起，折實平均呎價21,038元；與同區另一新盤日前開價水平相若。周六起對外開放示範單位及收票，最快下周發售。

「瑜意」首批包括45伙一房及5伙兩房，實用面積281至440方呎。以120天付款計劃提供最高17%折扣計，折實價533.35萬至1,050.44萬元，折實呎價18,546至23,874元。售價最低一房單位為3樓K室，實用面積285方呎，折實價533.35萬元，折實呎價18,714元。