尖沙咀兩盤齊發 瑜意首推50伙 一房533萬入場

馬年新盤戰升溫，尖沙咀一周內有兩個項目開價。華懋集團旗下德興街「瑜意」昨首推50伙，以最高17%折扣計，一房折實價533.35萬元起，折實呎價18,546元起，折實平均呎價21,038元；與同區另一新盤日前開價水平相若。周六起對外開放示範單位及收票，最快下周發售。
「瑜意」首批包括45伙一房及5伙兩房，實用面積281至440方呎。以120天付款計劃提供最高17%折扣計，折實價533.35萬至1,050.44萬元，折實呎價18,546至23,874元。售價最低一房單位為3樓K室，實用面積285方呎，折實價533.35萬元，折實呎價18,714元。
至於定價及呎價最低兩房單位為3樓L室，實用面積440方呎，折實價989.52萬元，折實呎價22,489元。資料顯示，同區官涌街項目「瑧玥」周二(3日)首推50伙，折實平均呎價約21,008元；另廣東道530號項目「瑧爾」去年11月公布首張價單，折實平均呎價20,610元，「瑜意」較之高約2%。
華懋集團銷售及市場總監封海倫形容首張價單屬「尖沙咀早住先機價」，項目料今年9月16日入伙，屬極短樓花期，對用家及投資者相當吸引，定價已參考尖沙咀及高鐵站一帶項目，未來加推單位有提價空間。首張價單有為大手客設額外優惠，如買家或其親屬同時購入多於1伙，購入的每個單位均可額外享1%折扣。
瑧玥原價加推最後34伙
新世界發展(017)旗下官涌街「瑧玥」昨原價加推2號價單，涉及餘下的34伙，包括10伙開放式及24伙一房戶，實用面積171至266方呎。以最高折扣20%計，折實價408.6萬至683.3萬元，折實呎價19,183至25,785元。
新世界發展營業及市務部總監何家欣指，是次加推單位大部分位處中高層，部分單位更可享中環及西九商業地標景觀。是次10伙開放式戶維持「一口價」折實價408.6萬元，屬近11年區內最平入場價，最快下周開售。何家欣稱，「瑧玥」住客會所命名為「Grand Club Boho」，配備健身室、多元化戶外設施等。