瑧玥暫錄逾30組大手客擬掃全層 中原送收租保及租賃管理服務優惠 總值6.8萬｜尖沙咀新盤

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」正式上載銷售安排，落實本周三(11日)發售全盤64伙，包括28伙開放式及36伙一房單位，實用面積介乎171至266方呎。扣除最高折扣20%計算，單位折實售價408.6萬至683.3萬元，折實呎價介乎19,183元至25,785元。 新世界發展營業及市務部總監何家欣透露，項目正在收票，據悉有超過60%屬長綫投資客；暫錄得有超過30組客人有意購入全層單位，當中有一半為非本地客，相信看好項目擁有鄰近高鐵站及西九商業圈優勢，可帶來穩定的租務回報。她強調，項目已預留最少12伙予B組散戶時段選購。至於是次中原為買家送出的收租保及租賃管理服務優惠，相信更方便處理收租及管理事宜。

另外，中原地產特別為「瑧玥」買家送出專屬置業優惠。由即日起至今年3月31日，經中原購入「瑧玥」的首5名買家，若物業再經由中原租出，可尊享首年「中原收租保」及一年租賃管理服務，總值高達68,000元，優惠先到先得，送完即止。 「中原收租保」保險計劃是針對出租物業的業主，為其物業資產與租金提供風險保障。該計劃保障包括家居財物意外損失及租客惡意破壞後的修復費用；物業因受保原因不能居住/出租，或租客欠租等的金錢損失；業主第三者責任的訴訟費用及賠償；樓宇結構意外損毀或租客惡意破壞後的維修及重建費用。務求協助業主降低出租物業有機會涉及或引致的風險，安心享受物業投資收租的回報。

至於「租賃管理服務」，中原測量師行將委派租管專員，為業主跟進租賃單位內一切事宜，如收租、水電煤申請、繳費及保養，以及單位各項維修等，免卻業主收租以及繳交各項家居費用之煩惱，省時又便利，特別方便手持多於一個物業收租的長線投資者，一直深受投資者歡迎，讓業主輕鬆享受租金回報。 中原陳永傑：料本月一手成交可達 2500 宗 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，在息口下行，經濟復甦步伐向好，來港上市企業增加等等的有利因素下，樓市交投持續造好，今年小陽春亦提早出現。農曆新年過後，買家入市意欲有增無減，樓市交投氣氛即時升溫，加上財政預算案亦塵埃落定，各區二手成交火速復常之餘，更持續加快，反映新春長假累積的購買力正在釋放，多個一手新盤亦魚貫登場，捉緊樓市小陽春的機遇。新盤百花齊放，提供的戶型多元化，各具特色，客源不盡相同，料可產生協同效應，相信本月一手成交可達2500宗。

中原劉瑛琳：區內新晉物業平均呎租可高達 90 元 中原地產九龍董事劉瑛琳稱，發展商「BOHEMIAN COLLECTION」系列一向備受買家追捧，最新推出的「瑧玥」再次進駐西九高鐵藝文商圈，坐落於尖沙咀核心地段，項目步行約2分鐘即達港鐵柯士甸站，約3分鐘達佐敦站，約4分鐘直抵高鐵香港西九龍站，三站匯聚。區內租務需求有增無減，專業人士、專才、大學生、頻繁往返內地與香港的商人等，客源龐大，租金一直被看高一線，吸引投資收租客入市區內優質細戶。區內樓齡較新的新晉物業，平均實用呎租普遍超過70至80元，部分更可高達90元，租金回報率超過4.5厘，部分更可高達5厘；相信「瑧玥」會再次成為長線投資者的囊中物。