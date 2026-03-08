New World CLUB舉辦高鐵文化工作坊 突顯瑧玥「234」交通優勢｜尖沙咀新盤

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」正式上載銷售安排，落實本周三(11日)發售全盤64伙，包括28伙開放式及36伙一房單位，實用面積介乎171至266方呎。扣除最高折扣20%計算，單位折實售價408.6萬至683.3萬元，折實呎價介乎19,183元至25,785元。

活動成功吸半百名會員及親友到場，氣氛熱鬧。會員在導師指導下親手製作以港鐵站為主題的馬賽克杯墊，同場更設有多款地道人氣小食，如雞蛋仔、港式奶茶及蛋撻等，讓會員從創作與味覺中，細味獨有的本地文化魅力。活動同時安排示範單位導賞團，讓會員更深入了解項目特色。

此外，為進一步提升會員的尊尚置業體驗，New World CLUB特意推出「置業有成」活動，讓特選會員可尊享一系列貼心服務及專屬禮遇，當中包括住宅物業私人導賞、免排隊優先參觀示範單位，以及適用於個人及其親友的會員推薦獎賞。特選會員於今年6月30日或之前成功購買新世界集團旗下項目的指定單位，更有機會獲得香港瑰麗酒店住宿及/或餐飲禮遇，總值高達8萬元，為置業旅程倍添尊貴體驗(受條款及細則約束)。