New World CLUB舉辦高鐵文化工作坊 突顯瑧玥「234」交通優勢｜尖沙咀新盤

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」正式上載銷售安排，落實本周三(11日)發售全盤64伙，包括28伙開放式及36伙一房單位，實用面積介乎171至266方呎。扣除最高折扣20%計算，單位折實售價408.6萬至683.3萬元，折實呎價介乎19,183元至25,785元。
New World CLUB昨日(7日)於「瑧玥」展銷廳舉辦「高鐵文化工作坊」，突顯瑧玥「234」交通優勢，步行約2分鐘達柯士甸站，約3分鐘達佐敦站，約4分鐘達高鐵香港西九龍站，與特選會員度過一個別具港式文化的下午。
活動成功吸半百名會員及親友到場，氣氛熱鬧。會員在導師指導下親手製作以港鐵站為主題的馬賽克杯墊，同場更設有多款地道人氣小食，如雞蛋仔、港式奶茶及蛋撻等，讓會員從創作與味覺中，細味獨有的本地文化魅力。活動同時安排示範單位導賞團，讓會員更深入了解項目特色。
此外，為進一步提升會員的尊尚置業體驗，New World CLUB特意推出「置業有成」活動，讓特選會員可尊享一系列貼心服務及專屬禮遇，當中包括住宅物業私人導賞、免排隊優先參觀示範單位，以及適用於個人及其親友的會員推薦獎賞。特選會員於今年6月30日或之前成功購買新世界集團旗下項目的指定單位，更有機會獲得香港瑰麗酒店住宿及/或餐飲禮遇，總值高達8萬元，為置業旅程倍添尊貴體驗(受條款及細則約束)。
「瑧玥」將於周二(10日)下午6時截票，並在周三於長沙灣瓊林街83號B座29樓發售。據銷售安排顯示，新世界集團員工組別可購1至2伙。S1組買家最少購買兩層全層單位，最多可購6層全層單位，至少一半或以上層數必須為一房單位的層數。S2組買家最少購買一層全層單位，最多可購3層全層單位；而A組買家最少可購2個單位，最多可購4個單位，至少一半或以上必須為一房單位；B組買家可購1至2個單位。
「瑧玥」提供64伙，戶型全屬開放式及一房，預計關鍵日期為2028年3月31日。