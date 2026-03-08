熱門搜尋:
出版：2026-Mar-08 18:45
更新：2026-Mar-08 18:45

CCL連升5周後輕微回軟0.03% 中原：新春前樓價高位爭持｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報149.36點，按周輕微下跌0.03%，是反映210日牛頭角彩霞道住宅地批出，13日筲箕灣東大街住宅地截標當周，及新春長假前一周的市況。臨近新春長假，有用家加快入市筍盤，CCL連升5周後輕微回軟，但指數仍連續4周企穩149點以上。近日中東局勢惡化，股市波動，但並未阻礙樓市進入新春後傳統季節性旺市，二手成交增多，而且多個新盤準備開售，相信樓價繼續向升。CCL目標156點水平(2023年通關前的低位)，現時相差6.64點或4.45%

較1年前財案前低位升10.73%

20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升10.51%CCL20253月財案前134.89點低位升10.73%，較20249月首次減息前135.86點低位升9.94%，較20218191.34點歷史高位跌21.94%32日中東緊張局勢升溫，金融市場波動，恒生銀行推出定息按揭計劃，3日上水「雲向」及尖沙咀「瑧玥」公布首張價單154伙及30伙，堅尼地城「海嵎」首推48伙招標沽清，4日恒指連跌三日累跌逾1380點，5日尖沙咀「瑜意」公佈首張價單50伙，對本地二手樓價的影響將於20263月底公佈的CCL才開始反映。

尖沙咀「瑧玥」公布首張價單30伙，對本地二手樓價的影響將於2026年3月底公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass150.47點，按周跌0.13%CCL(中小型單位)149.31點，按周跌0.02%CCL MassCCL(中小型單位)齊升5周後輕微回軟，同樣為202312月初後117(2)次高。CCL(大型單位)149.60點，按周跌0.09%，連跌2周共0.19%，指數仍為20245月初後95(2)3高。

四區樓價一升三跌 新界西CCL_Mass按周升1.66%

四區樓價連續2周一升三跌。港島CCL_Mass148.41點，按周跌1.55%，結束2周連升，指數仍為20244月中後98(2)次高。新界東CCL_Mass158.62點，按周跌0.50%，連跌3周共1.03%，指數仍為20244月底後96(2)8高。九龍CCL_Mass151.03點，按周跌0.10%，連跌2周共0.13%，指數仍為20239月中後128(2年半)3高。新界西CCL_Mass136.86點，按周升1.66%，指數創20241月初後112(2)新高。

堅尼地城「海嵎」首推48伙招標沽清。

CCL累升3.64%

2026年計，CCL暫時累升3.64%CCL Mass3.64%CCL(中小型單位)3.60%CCL(大型單位)3.82%，港島升5.89%，九龍升4.35%，新界東無升跌，新界西升3.11%

