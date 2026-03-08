CCL連升5周後輕微回軟0.03% 中原：新春前樓價高位爭持｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報149.36點，按周輕微下跌0.03%，是反映2月10日牛頭角彩霞道住宅地批出，13日筲箕灣東大街住宅地截標當周，及新春長假前一周的市況。臨近新春長假，有用家加快入市筍盤，CCL連升5周後輕微回軟，但指數仍連續4周企穩149點以上。近日中東局勢惡化，股市波動，但並未阻礙樓市進入新春後傳統季節性旺市，二手成交增多，而且多個新盤準備開售，相信樓價繼續向升。CCL目標156點水平(即2023年通關前的低位)，現時相差6.64點或4.45%。

較1年前財案前低位升10.73% 自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升10.51%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升10.73%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升9.94%，較2021年8月191.34點歷史高位跌21.94%。3月2日中東緊張局勢升溫，金融市場波動，恒生銀行推出定息按揭計劃，3日上水「雲向」及尖沙咀「瑧玥」公布首張價單154伙及30伙，堅尼地城「海嵎」首推48伙招標沽清，4日恒指連跌三日累跌逾1380點，5日尖沙咀「瑜意」公佈首張價單50伙，對本地二手樓價的影響將於2026年3月底公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報150.47點，按周跌0.13%。CCL(中小型單位)報149.31點，按周跌0.02%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升5周後輕微回軟，同樣為2023年12月初後117周(逾2年)次高。CCL(大型單位)報149.60點，按周跌0.09%，連跌2周共0.19%，指數仍為2024年5月初後95周(近2年)第3高。 四區樓價一升三跌 新界西 CCL_Mass 按周升 1.66% 四區樓價連續2周一升三跌。港島CCL_Mass報148.41點，按周跌1.55%，結束2周連升，指數仍為2024年4月中後98周(近2年)次高。新界東CCL_Mass報158.62點，按周跌0.50%，連跌3周共1.03%，指數仍為2024年4月底後96周(近2年)第8高。九龍CCL_Mass報151.03點，按周跌0.10%，連跌2周共0.13%，指數仍為2023年9月中後128周(近2年半)第3高。新界西CCL_Mass報136.86點，按周升1.66%，指數創2024年1月初後112周(逾2年)新高。