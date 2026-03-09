15年前用40元中逾4千萬六合彩頭獎！幸運兒「阿星」沽映灣園三房賺逾13%｜二手樓成交

中六合彩頭獎相信是不少人願望之一，而在2011年印度裔跟車工人Jagpal Singh(下稱「阿星」) 憑用40元購買4注六合彩，成功捧走超過4,400萬元頭獎獎金。市場消息指，他新近以720萬元售出東涌映灣園一個三房單位，持貨約9年，帳面獲利87萬元或逾13%離場。

3 房 720 萬成交 低市價 4%

市場消息透露，是次成交單位為映灣園9座中層B室，實用面積約748方呎，三房間隔，以720萬元沽出，呎價約9,626元。由於單位無法交吉出售，且不設睇樓，故成交價較市價低約4%。參考網上銀行對上址估價，中銀香港(2388)及恒生銀行估價介乎735萬至751萬元，即最新成交價較估價低約2%至4.1%。