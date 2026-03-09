15年前用40元中逾4千萬六合彩頭獎！幸運兒「阿星」沽映灣園三房賺逾13%｜二手樓成交

中六合彩頭獎相信是不少人願望之一，而在2011年印度裔跟車工人Jagpal Singh(下稱「阿星」) 憑用40元購買4注六合彩，成功捧走超過4,400萬元頭獎獎金。市場消息指，他新近以720萬元售出東涌映灣園一個三房單位，持貨約9年，帳面獲利87萬元或逾13%離場。
3房720萬成交 低市價4%
市場消息透露，是次成交單位為映灣園9座中層B室，實用面積約748方呎，三房間隔，以720萬元沽出，呎價約9,626元。由於單位無法交吉出售，且不設睇樓，故成交價較市價低約4%。參考網上銀行對上址估價，中銀香港(2388)及恒生銀行估價介乎735萬至751萬元，即最新成交價較估價低約2%至4.1%。
未有承造按揭紀錄 料「Full Pay」入市
據了解，原業主為「阿星」及相關人士持有，於2017年以633萬元購入單位，當時未有承造按揭紀錄，料以「Full Pay」(一筆過付清樓價)形式入市，持貨約9年，現轉售帳面獲利87萬元，物業期內升值約13.7%。
仍擁4個連租約單位 估值超過3000萬
據《信報》報道指，「阿星」中獎後一度持有至少5個住宅單位收租，當中包括4伙映灣園及1伙西營盤雅賢軒，單位買入價介乎375萬至668萬元，合共斥資2,684萬元。
上述售出的映灣園單位屬「阿星」首度「出貨」，現時仍手持4個單位，而且全部附連租約，包括映灣園6座高層C室、16座高層G室、16座高層H室，以及雅賢軒低層B室。據代理稱，該批單位目前未有放售計劃，而4個單位參考銀行網上估價，單位估值分別升至609萬至1,016萬元，全數高於當年購入價，幅度介乎29.8%至62.4%，估值合共達3,090萬元，以該4伙總購入價2,051萬元相比，高出1,039萬元或約50.7%。當中估值升幅最勁單位為映灣園6座高層C室，實用面積約550方呎，兩房間隔，當年買入價375萬元，現時估價為609萬元，升幅234萬元或約62.4%。
中獎後稱會繼續腳踏實地做跟車工人
「阿星」於1977年出生，在香港土生土長。2011年5月20日在北角馬寶道投注站以40元購買4注六合彩，結果與另外兩名「幸運兒」各中超過4400萬元獎金。「阿星」中獎後一度高調接受傳媒訪問，並表示會繼續腳踏實地做跟車工人，其後行事逐漸變得低調，2016年更婉拒傳媒跟進訪問。