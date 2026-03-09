熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Mar-09 18:23
更新：2026-Mar-09 18:23

15年前用40元中逾4千萬六合彩頭獎！幸運兒「阿星」沽映灣園三房賺逾13%｜二手樓成交

分享：
4000

15年前用40元中逾4千萬六合彩頭獎！幸運兒「阿星」沽映灣園三房賺逾13%｜二手樓成交

adblk4

中六合彩頭獎相信是不少人願望之一，而在2011年印度裔跟車工人Jagpal Singh(下稱「阿星」) 憑用40元購買4注六合彩，成功捧走超過4,400萬元頭獎獎金。市場消息指，他新近以720萬元售出東涌映灣園一個三房單位，持貨約9年，帳面獲利87萬元或逾13%離場。

3720萬成交 低市價4%

市場消息透露，是次成交單位為映灣園9座中層B室，實用面積約748方呎，三房間隔，以720萬元沽出，呎價約9,626元。由於單位無法交吉出售，且不設睇樓，故成交價較市價低約4%。參考網上銀行對上址估價，中銀香港(2388)及恒生銀行估價介乎735萬至751萬元，即最新成交價較估價低約2%4.1%

adblk5

未有承造按揭紀錄 料「Full Pay」入市

據了解，原業主為「阿星」及相關人士持有，於2017年以633萬元購入單位，當時未有承造按揭紀錄，料以「Full Pay(一筆過付清樓價)形式入市，持貨約9年，現轉售帳面獲利87萬元，物業期內升值約13.7%

TC4

「阿星」中獎後一度持有至少5個住宅單位收租，當中包括4伙映灣園及1伙西營盤雅賢軒。(資料圖片)

仍擁4個連租約單位 估值超過3000

據《信報》報道指，「阿星」中獎後一度持有至少5個住宅單位收租，當中包括4伙映灣園及1伙西營盤雅賢軒，單位買入價介乎375萬至668萬元，合共斥資2,684萬元。

上述售出的映灣園單位屬「阿星」首度「出貨」，現時仍手持4個單位，而且全部附連租約，包括映灣園6座高層C室、16座高層G室、16座高層H室，以及雅賢軒低層B室。據代理稱，該批單位目前未有放售計劃，而4個單位參考銀行網上估價，單位估值分別升至609萬至1,016萬元，全數高於當年購入價，幅度介乎29.8%62.4%，估值合共達3,090萬元，以該4伙總購入價2,051萬元相比，高出1,039萬元或約50.7%。當中估值升幅最勁單位為映灣園6座高層C室，實用面積約550方呎，兩房間隔，當年買入價375萬元，現時估價為609萬元，升幅234萬元或約62.4%

adblk6

中獎後稱會繼續腳踏實地做跟車工人

「阿星」於1977年出生，在香港土生土長。2011520日在北角馬寶道投注站以40元購買4注六合彩，結果與另外兩名「幸運兒」各中超過4400萬元獎金。「阿星」中獎後一度高調接受傳媒訪問，並表示會繼續腳踏實地做跟車工人，其後行事逐漸變得低調，2016年更婉拒傳媒跟進訪問。

即睇東涌映灣園放盤 (House730)

六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2025年6月30日（am730製圖）

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務