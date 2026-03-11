熱門搜尋:
出版：2026-Mar-11 23:20
更新：2026-Mar-11 23:20

跌穿一手價！日出康城MARINI海景兩房梗廚戶7年蒸發112萬｜二手樓成交

將軍澳日出康城再現蝕讓成交，中原地產將軍澳康城第二分行高級分區營業經理何文俊表示，日出康城9A MARINI本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價15542元。

何文俊指，分行最新促成MARINI3A座高層B室成交，單位實用面積約521方呎，採兩房間隔，擁梗廚。單位坐向正南方，擁優質臨海景致。原開價850萬元，買賣雙方議價後以845萬元易手，呎價約16,219元。

據悉，原業主於2019年以957.1萬元一手買入單位，持貨約7年，現沽貨帳面虧蝕112.1萬元，物業期內貶值約11.7%

