雲向原價加推77伙 折實最平368萬｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」昨日(14日)展開首輪銷售後，今日(15日)隨即加推全新第3號價單，原價加推77伙，扣除最高20%總折扣優惠後，折實售價由368.4萬元起，折實呎價由12,792元起，折實平均呎價約14,621元。
永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目昨日開售反應熱烈，鑑於向隅者眾，今日加推第3號價單共77伙，單位實用面積介乎287至445方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房連儲物室。價單售價由460.5萬至872.3萬元，呎價介乎15,990元至20,139元。
扣除最高20%總折扣優惠後，該批單位折實售價由約368.4萬至約697.9萬元，折實呎價介乎約12,792元至約16,112元；整體屬原價加推。入場單位為3樓D6室，實用面積288方呎，開放式間隔，折實售價約368.4萬元，呎價12,792元。
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楊聰永：買家對北都發展潛力非常有信心
據悉，該盤昨日首輪銷售有150伙獲認購。楊聰永稱，客源地區分布意向登記比例港島區約5%、九龍區約10%, 新界區約80%；而昨日買家分布港島區升至10%、九龍區升至約13%、新界區約77%。由此可見，其他地區買家對北部都會區發展潛力非常有信心，具投資價值；充分反映於昨日大手買家來自南區，以逾2,800萬元購入6個單位。付款辦法方面，約83%買家揀選現金付款計劃，另約17%揀選建築期付款計劃。
「雲向」合共提供765伙，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及三房，單位實用面積由196至868方呎，主打一房及兩房，分別約佔整個項目的58%及30%。當中只設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積介乎688至868方呎，連特大平台，擁覽高爾夫球場 、山景，以至深圳天際城景。