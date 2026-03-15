雲向原價加推77伙 折實最平368萬｜上水新盤

楊聰永(中)表示，「雲向」最新原價加推第3號價單共77伙，單位實用面積287至445方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房連儲物室。

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」昨日(14日)展開首輪銷售後，今日(15日)隨即加推全新第3號價單，原價加推77伙，扣除最高20%總折扣優惠後，折實售價由368.4萬元起，折實呎價由12,792元起，折實平均呎價約14,621元。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目昨日開售反應熱烈，鑑於向隅者眾，今日加推第3號價單共77伙，單位實用面積介乎287至445方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房連儲物室。價單售價由460.5萬至872.3萬元，呎價介乎15,990元至20,139元。