CCL升穿150點 創逾2年新高 中原：新春後旺市 料樓價升勢持續｜樓價走勢

二手樓價愈升愈有，中原城市領先指數CCL最新報150.30點，按周升0.63%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市氣氛暢旺，農曆新年前大量筍盤已被消耗，業主封盤反價，買家需要追價入市，刺激CCL向上升穿150點，創2023年12月初後118周、即逾2年新高。新春後旺市，發展商推售多個新盤，反應理想，利好二手樓價走勢，相信CCL升勢將會持續，繼續向156點(即2023年通關前的低位)目標水平進發，只要再升5.70點或3.79%，料第二季將達到。
楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升11.20%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升11.42%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升10.63%，較2021年8月191.34點歷史高位跌21.45%。3月10日美國暗示對伊戰事可能很快結束，11日尖沙咀新盤「瑧玥」價單發售全盤64伙即日售罄，黃竹坑港島南岸新盤「DEEP WATER SOUTH」第6B期「GRANDE BLANC」首輪推出50伙招標，單日售出8伙，14日尖沙咀新盤「瑜意」及上水新盤「雲向」分別首輪價單發售160伙及200伙，對本地二手樓價的影響將於今年4月初公布的CCL才開始反映。
港島樓價升幅創22周以來最大
四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報152.66點，按周上揚2.86%，升幅為2025年10月初後22周以來最大，指數創2023年11月中後121周、即逾2年新高。新界東CCL_Mass報162.00點，按周漲2.13%，連跌3周後反彈，指數創2023年12月中後116周、即逾2年新高。新界西CCL_Mass報136.88點，按周微升0.01%，連升2周共1.68%，指數創2024年1月初後113周、即逾2年新高。
不過九龍CCL_Mass報150.35點，按周跌0.45%，連跌3周共0.58%，指數仍為2023年10月初後126周、即近2年半第5高。
另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報151.83點，按周漲0.9%。CCL(中小型單位)報150.36點，按周升0.7%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創2023年11月中後120周、即逾2年新高。CCL(大型單位)報150.01點，按周升0.27%，結束2周連跌，指數創2024年4月底後98周、即近2年新高。
2026年計，CCL暫時累升4.3%，CCL Mass上揚4.58%，CCL(中小型單位)漲4.33%，CCL(大型單位)升4.1%。至於四大分區，港島飆升8.92%，九龍漲3.88%，新界東上揚2.13%，新界西升3.13%。
上周五(13日)公布的指數，根據2026年3月2日至8日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近四成的交易是在2026年2月16日至22日簽臨時買賣合約，是2月16日筲箕灣東大街住宅地以逾13.8億元批出，17日至19日新春長假當周的市況。