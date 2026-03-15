CCL升穿150點 創逾2年新高 中原：新春後旺市 料樓價升勢持續｜樓價走勢

二手樓價愈升愈有，中原城市領先指數CCL最新報150.30點，按周升0.63%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市氣氛暢旺，農曆新年前大量筍盤已被消耗，業主封盤反價，買家需要追價入市，刺激CCL向上升穿150點，創2023年12月初後118周、即逾2年新高。新春後旺市，發展商推售多個新盤，反應理想，利好二手樓價走勢，相信CCL升勢將會持續，繼續向156點(即2023年通關前的低位)目標水平進發，只要再升5.70點或3.79%，料第二季將達到。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升11.20%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升11.42%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升10.63%，較2021年8月191.34點歷史高位跌21.45%。3月10日美國暗示對伊戰事可能很快結束，11日尖沙咀新盤「瑧玥」價單發售全盤64伙即日售罄，黃竹坑港島南岸新盤「DEEP WATER SOUTH」第6B期「GRANDE BLANC」首輪推出50伙招標，單日售出8伙，14日尖沙咀新盤「瑜意」及上水新盤「雲向」分別首輪價單發售160伙及200伙，對本地二手樓價的影響將於今年4月初公布的CCL才開始反映。