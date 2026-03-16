映居開價｜中原劉瑛琳：首批50伙與同區一手貨尾 折讓近20%極具競爭力｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展、位於旺角埃華街「映居」今日(16日)公布首張價單，涉及50伙，全屬睡房連書房單位。提供最高12%折扣優惠，單位折實售價由579萬元起，折實呎價由16,880元，折實平均呎價18,888元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「映居」首張價單定價吸引，與同區一手貨尾有近20%折讓，極具競爭力。項目僅提供122伙，為西九龍市區罕有新供應，全屬一房連書房間隔，既可滿足來港專才及留學生，亦可吸引小型家庭進駐。項目毗鄰港鐵奧運站，交通網絡四通八達，加上項目屬超短期樓花，今年第4季已可收樓入住，相信有力吸引上車客及投資收租客入市。區內過去2年未有全新住宅供應，已累積龐大的新盤需求，而且區內新晉屋苑每方呎租金約50元至60元，個別成交更可高逾70元，估計「映居」租金回報可逾4厘。