同區換樓客入市火炭銀禧花園複式戶 原業主持貨15年帳賺265萬｜二手樓成交

中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，近期市況持續正面，其中火炭銀禧花園剛錄銀禧閤中層複式戶成交，單位實用面積約665方呎，三房間隔。原叫價約790萬元，議價後以765萬元沽出，呎價約11,504元。
據了解，新買家為區內換樓客，見單位間隔合用，少有放盤，即買入單位自用。原業主於2011年以500萬元購入單位，持貨約15年轉售，帳面獲利265萬元，物業期內升值約53%。
資料顯示，銀禧花園位於火炭樂景街2-18號，鄰近港鐵火炭站，1985年入伙，共有9座，提供2,259伙。
中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，近期市況持續正面，其中火炭銀禧花園剛錄銀禧閤中層複式戶成交，單位實用面積約665方呎，三房間隔。原叫價約790萬元，議價後以765萬元沽出，呎價約11,504元。
據了解，新買家為區內換樓客，見單位間隔合用，少有放盤，即買入單位自用。原業主於2011年以500萬元購入單位，持貨約15年轉售，帳面獲利265萬元，物業期內升值約53%。
資料顯示，銀禧花園位於火炭樂景街2-18號，鄰近港鐵火炭站，1985年入伙，共有9座，提供2,259伙。
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