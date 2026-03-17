皓日沽2伙三房 單日吸金2151萬｜九龍灣新盤

17樓F室的買家原住東九龍地區，經多番考察新界及九龍多區物業後，最終還是希望在東九龍區生活。在芸芸眾區中，該買家認為九龍灣的發展勢頭銳不可擋，隨著區內大型基建相繼落成，其社區面貌亦煥然一新；加上項目近年在區內屢錄成交、備受垂青，項目建築外型盡展高尚生活氣派，單位空間布局方正實用，最終決定火速競投該單位作自住之用。

其中1伙成交單位為17樓F室，實用面積593方呎，折實成交價約1,040萬元，折實呎價約17,536元。其後，再以招標方式售出另1伙位於28樓F室的單位，實用面積592方呎，折實成交價約1,111萬元，折實呎價約18,765元。

而28樓F室的買家屬同區換樓客，早前一直積極於九龍灣區及西九龍一帶物色合適物業，冀尋覓更理想的新居以提升居住空間及生活品質。經多番考慮，有見項目坐落於九龍灣核心地段，配合已通行的中九龍繞道基建及原有的完善鐵路網絡，來往各區暢通無阻；加上買家原居於九龍灣區，明白區內新樓的供應屬非常罕有，因此亦購入上述單位自住。

「皓日」位於牛頭角道11號，設有1座住宅大樓，提供294伙，單位實用面積由289至898方呎，間隔涵蓋一房至三房，另設特色戶。