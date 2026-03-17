薈淳部署開放示範單位 短期内公布消息｜黃大仙新盤

宏安地產執行董事程德韻表示，為了達至可持續發展的概念原則，發展商特意引入「全電家居」，廚房家電更選用法國王室御用品牌De Dietrich，包括雙頭電磁煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及雪櫃。同時繼續不計成本下，堅持配備蒸焗爐取代傳統微波爐。住戶可靈活切換「蒸」、「焗」、「蒸焗」三種烹飪模式，完美保留食材營養，實現真正健康「自煮」生活。蒸焗爐佔地小卻功能強大，一機三用，為珍貴空間釋放最大價值，展現宏安對生活質素的不妥協追求。

宏安地產營業及市務部助理總經理陳永盟表示，除此之外，項目亦升級了門鎖設備，升級版Lockly Vision Lux+ 智能電子門鎖2,10配備高清廣角鏡頭及室內顯示屏更清晰查看門外情況，並改以充電式鋰電池為電源，提升安全感。用家可透過智能手機應用程式（Lockly App）遙距控制門鎖、查看門鎖開關紀錄、收取實時推送通知及查看實時門外情況。在訪客按下門鐘時，用家除可透過影像確認其身份，亦可與他對話及為其遙距解鎖，不受地域所限。Lockly Vision Lux+亦設有PIN Genie™防偷窺密碼、3D活體指紋掃瞄、智能手機、RFID感應門卡、語音控制（須配合Google語音助理使用）及機械鑰匙等多種解鎖方式，集高安全性及智能化功能於一身。