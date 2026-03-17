代理幫做一件事 助換樓客成功擊退兩組對手 845萬購荃灣愉景新城三房(有圖)｜二手樓成交

樓市交投氣氛持續升溫，部分屋苑更出現「搶盤」現象，荃灣愉景新城最新錄得一宗三房成交，代理為助換樓客購得心頭好，漏夜揸車趕赴中山向業主送訂簽約，最終成功擊退兩組對手，以845萬元促成交易。

市場消息指，愉景新城8座低層E室，單位實用面積約645方呎，屬三房方廳間隔。單位放售約兩星期，原業主本身用作自住，近年已移居中山。買家為同區換樓客，驚樓價會再升，故決定「先買後賣」。