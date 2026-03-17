代理幫做一件事 助換樓客成功擊退兩組對手 845萬購荃灣愉景新城三房(有圖)｜二手樓成交

樓市交投氣氛持續升溫，部分屋苑更出現「搶盤」現象，荃灣愉景新城最新錄得一宗三房成交，代理為助換樓客購得心頭好，漏夜揸車趕赴中山向業主送訂簽約，最終成功擊退兩組對手，以845萬元促成交易。
市場消息指，愉景新城8座低層E室，單位實用面積約645方呎，屬三房方廳間隔。單位放售約兩星期，原業主本身用作自住，近年已移居中山。買家為同區換樓客，驚樓價會再升，故決定「先買後賣」。
⇊直擊愉景新城8座低層E室⇊
據了解，該買家早上睇樓後，即相約家人翻睇及還價，與業主洽談細節時得悉單位同時獲另外兩組買家出價，更相約一組買家於第二日早上回港簽約。代理為助買家搶先一步奪得心頭好，即時收訂及安排買家簽訂合約，更立即揸車上中山送訂予業主簽約落實交易，最終單位以845萬元沽出，呎價約13,101元。
至於原業主於2016年以726萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面獲利119萬元，物業期內升值約16.4%。
區內代理透露，荃灣區本月暫錄得近80宗二手買賣，平均成交價按月升約2%至3%。不少買家近日見市場放盤減少，驚愈遲買愈貴，故明顯加快入市速度。
外區上車客636萬買愉景新城兩房
中原地產荃灣如心廣場分行首席分區營業經理丘漢偉表示，分行新近促成愉景新城1座中層B室成交，單位實用面積約474方呎，兩房間隔，景觀開揚，亦可享山景。單位去年11月叫價660萬元放售，及後降價至648萬元，最終以 636萬元易手，累減24萬元或約3.6%，呎價約13,418元。
丘漢偉稱，買家為九龍上車客，原本打算於附近置業，心儀長沙灣「四小龍」屋苑，但因近期樓價升勢加快，加上區內交通配套未能完全符合自身需要，最終轉向荃灣區，認為發展及配套相對成熟，有見愉景新城鄰近港鐵站，亦有多條巴士路線途經，又設有機場及過境巴士站，交通便利，加上樓價相對吸引，睇樓後見上址條件合意，即日決定入市，業主見買家具誠意，答應減價，最終以意頭價636萬元成交。
丘漢偉續稱，原業主於2013年以420萬元買入單位，持貨約13年，是次轉售帳面賺216萬元，物業期內升值約51.4%。資料顯示，愉景新城位於荃灣青山公路荃灣段398號，1997年入伙，分為3期共有12座，提供3,360個單位。