月內公布樓書 荃灣形瑨 涉462伙 主打兩房

一手市況暢旺，發展商把握時機加入戰團搶購買力。新鴻基地產(016)相隔約20年後再於荃灣區推出全新盤，旗下位於橫窩仔街項目昨命名為「形瑨」(Lime Spark)，提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位，主打兩房單位，部署月內公布售樓說明書，最快4月份開賣，定價會參考荃灣西及九龍區新盤成交價。
新地於荃灣區對上一個推售項目為爵悅庭，亦鄰近是次推出的「形瑨」。新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛表示，「形瑨」兩房戶佔約70%，一房戶佔約20%，其餘屬三房或連天台或平台特色單位。
譚錫湛指，項目已獲批預售樓花同意書，周四起於荃灣進行宣傳，預計關鍵日期為2027年4月，樓花期長約13個月。
南首現樓銷售 周四招標賣5伙
恒基地產(012)九龍城「南首」已屆現樓，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，項目累沽271伙，佔項目全盤約87%，套現約14.2億元。有96%單位已完成交樓程序，現餘下42伙可作推售。
他稱，項目正式展開現樓銷售，將於周四起招標推售5伙連平台特色戶；最快下周推出新價單，預告有加價空間，售價參考附近及啟德區新盤，並於周內開放現樓予公眾參觀。
瑜意全盤4天內沽清
華懋集團旗下尖沙咀「瑜意」昨招標售出最後1伙，為15樓E室兩房頂層特色戶，實用面積462方呎，連85方呎私人平台，成交價1,295.91萬元，呎價28,050元。項目164伙在4天內以價單及招標形式全數沽清，套現逾11.4億元。
另外，資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」昨招標售出A1座15樓D室三房套，實用面積624方呎，成交價1,614.3萬元，呎價約25,870元；該盤全數標準單位亦告售罄。