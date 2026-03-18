月內公布樓書 荃灣形瑨 涉462伙 主打兩房

一手市況暢旺，發展商把握時機加入戰團搶購買力。新鴻基地產(016)相隔約20年後再於荃灣區推出全新盤，旗下位於橫窩仔街項目昨命名為「形瑨」(Lime Spark)，提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位，主打兩房單位，部署月內公布售樓說明書，最快4月份開賣，定價會參考荃灣西及九龍區新盤成交價。

新地於荃灣區對上一個推售項目為爵悅庭，亦鄰近是次推出的「形瑨」。新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛表示，「形瑨」兩房戶佔約70%，一房戶佔約20%，其餘屬三房或連天台或平台特色單位。