西貢連爆兩宗蝕讓「慘案」 持貨11年帳面損手444萬｜二手市況

據了解，原業主於2015年一手向發展商購入上址，當時作價達1,682萬元，持貨約11年沽售，帳面損失444萬元，物業期內跌價約26.4%。資料顯示，逸瓏園位於大網仔路8號，2017年入伙，共有4座，提供297個單位。

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢逸瓏園1座地下連花園單位，實用面積約994方呎，並連有約919方呎的私人花園，採三房兩廳加儲物室及工人房設計，眺望內園景，屬屋苑特色戶單位。原叫價1,350萬元，最後減價112萬元或約8.3%，以1,238萬元售出，呎價約12,454元。

即睇西貢逸瓏園放盤

傲瀧三房套 6 年蒸發 418 萬

中原地產九龍豪宅西貢區區域營業董事陳沛堯指，最新促成西貢傲瀧20座中層A室成交，單位實用面積約1,161方呎，採三房套房連工人套房間隔，坐向西南方，擁翠綠向山景，以1,400萬元沽出，呎價約12,059元。

陳沛堯透露，新買家為外區客，有見屋苑配套齊全，環境優美，而且呎價比高峰期已回落不少，睇樓兩周即決定拍板入市自用。

據悉，原業主於2020年以1,818萬元購入上址，持貨約6年，是次沽貨帳面虧蝕418萬元，物業期內貶值約23%。資料顯示，傲瀧位於清水灣道663號，2016年入伙，共有27座，提供680個單位。