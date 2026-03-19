薈淳示範單位｜無改動209呎開放式及360呎兩房曝光 設計營造簡約家居風(多圖有片)｜黃大仙新盤

宏安地產(1243)旗下黃大仙飛鳳街「薈淳」，提供195伙，單位戶型涵蓋開放式、兩房及三房，預計關鍵日期為今年8月31日。 發展商表示，「薈淳」在設計階段投放大量研究及心思，從單位間隔、家具擺位到收納細節，均經過反覆推敲，務求令單位更實用及貼近用家需求，入伙後無需大費心力裝修改動，真正實現「即買即住、簡約入伙」的無憂置業體驗。 18 樓 J 室開放式戶 面積 209 呎 「薈淳」備有3個無改動示範單位供公眾參觀，其中以18樓J室為藍本搭建的示範單位，屬開放式戶型，實用面積209方呎，以「靈活多變」為設計核心，方正間隔配合浴室及開放式廚房歸邊布局，釋放出完整的起居空間。客飯廳連接22方呎露台，室內外空間無縫延伸。露台旁設有空調機平台，方便直接由露台檢查、清洗及維修空調機室外機，節省搭建棚架或租用吊船之費用。

單位大門採用實心木門配木條子設計，項目亦升級門鎖設備，升級版Lockly Vision Lux+智能電子門鎖，配備高清廣角鏡頭及室內顯示屏更清晰查看門外情況，並改以充電式鋰電池為電源，提升安全感。住戶亦可透過智能手機應用程式（Lockly App）遙距控制門鎖、查看門鎖開關紀錄、收取實時推送通知及查看實時門外情況。在訪客按下門鐘時，住戶除可透過影像確認其身份，亦可與他對話及為其遙距解鎖，不受地域所限。單位亦全屋Internet ready，增添CAT6區域網絡數據線及Wi-Fi無線路由器系統，配上Google Home mini智能家居裝置，可配合住戶所購買及安裝之智能家居產品，輕鬆控制各種家電設備。

大門旁已配備入牆式鞋櫃及儲物櫃，貼心解決常見的收納煩惱。櫃身採用淺木色飾面，與日系簡約風格呼應，同時預留足夠深度擺放鞋履及日常雜物，保持室內整潔美觀。單位設有玻璃幕牆轉角窗，將天然光線最大化引入室內，提升空間通透感之餘，亦擴闊室內景觀視野。配合高效能雙層中空玻璃(IGU)幕牆設計配低輻射鍍膜，在引光的同時有效阻隔熱能，提升節能效益。 開放式廚房設有獨立窗戶，可與單位的玻璃幕牆轉角窗形成空氣對流，提升通風效果，煮食時油煙更易散去。廚房電器全線選用法國王室御用品牌De Dietrich，設備涵蓋雪櫃、電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機及洗衣乾衣機。

浴室同樣採用歸邊設計，與開放式廚房並列，釋放出完整的起居空間。浴室內設乾濕分離間隔，保持環境乾爽；選用優質潔具HANSGROHE型格黑色雨淋式花灑及水龍頭套裝，更提供不同的淋浴模式，配合德國製造電器品牌STIEBEL ELTRON即熱式電熱水爐。浴室同時配備PANASONIC浴室寶，集暖氣、乾衣、換氣及清涼功能於一身，同時配備nanoe®X空氣淨化模式，主動抑制病毒細菌，亦有效保持環境乾爽，防止潮濕滋生霉菌。鏡櫃及層架設計兼顧收納與美觀，方便住戶收納日常用品。

⇊ 薈淳 18 樓 J 室開放式戶 ⇊

18 樓 E 室兩房 面積 360 呎 另外以18樓E室為藍本搭建的示範單位，兩房間隔，實用面積360方呎，層與層之間的高度約3.15米。單位外接38方呎露台及工作平台，空間感十足。全屋選用玻璃幕牆設計，最大程度引入天然光線，提升室內通透感。 單位大門採用實心木門配木條子設計配淺色木紋地磚為主調，營造東方簡約家居風感覺。玄關位置設有入牆式高身儲物櫃，內置多個層板，提供儲物空間、雨傘收納位置及鞋櫃間隔，實用與美觀兼備。 客廳的長方形設計使得布局方正實用，配合「零走廊」設計空間，客飯廳分明，全屋不浪費任何走道空間，提升實用效益。電視牆採用大理石紋飾面連層架，配搭米白色沙發，營造出明亮舒適的氛圍。飯廳區域預留足夠空間擺放四人餐桌及餐椅，滿足小家庭日常所需。餐桌上的苔蘚微景觀與牆上的綠色植被壁畫相互呼應，將大自然的生機帶入室內。

客飯廳連接開放式廚房，延伸視覺空間感，開放式廚房配備L型工作枱面，增加備餐空間，洗切煮動線流暢順滑。更選用法國王室御用品牌De Dietrich全套電器，涵蓋標準雙門雪櫃、電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機及洗衣乾衣機，將實用性與生活品味完美結合。開放式廚房設有木飾面廚櫃，內置廚房調味掛架及電話支架，牆上更配有USB插頭的電插座，設計貼心實用。冷氣機方面則選用節能及除菌功能兼備的日本品牌DAIKIN分體式空調機。 兩間睡房分立客廳兩邊，兼顧住戶私隱與互動需求。睡房1以木質牆身打造溫馨氛圍，配合梳妝枱與圓鏡。更預留2米特闊衣帽間，配備玻璃層架與內置燈光，方便收納大量衣物及配飾。睡房2打造為多功能工作及音樂藝術空間，融合書桌、鋼琴及藝術裝飾。

浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備實用齊全；淋浴間配備HANSGROHE型格黑色雨淋式花灑及水龍頭套裝，更提供不同的淋浴模式，配合德國製造電器品牌STIEBEL ELTRON即熱式電熱水爐，令人有如置身SPA的淋浴體驗。同時配備PANASONIC多功能合一浴室寶，同時配備nanoe®X空氣淨化模式，有效快速乾衣、殺菌除臭保持浴室通風乾爽。浴室亦升級獨特的洗手盆設計，將去水位設置在旁邊位置，可以更有效地利用洗手盆的空間。這種設計使洗手盆櫃具有特大的儲物空間，讓住戶更有效地收納更多物品。浴室置物空間充裕，鏡櫃及洗手盆吊櫃並設USB插頭的電插座，內設層架，供住戶放置洗滌用品。

露台及工作平台設有收納櫃及De Dietrich洗衣乾衣機，住戶可將日常收納、洗衣及晾衣工作一站式分配於戶外位置，保持衛生同時善用空間。洗衣乾衣機置於露台防水櫃內，既不佔用室內空間，亦符合住戶生活習慣。露台旁設有空調機平台，方便直接由露台檢查、清洗及維修空調機室外機，節省搭建棚架或租用吊船之費用。 ⇊ 薈淳 18 樓 E 室兩房戶 ⇊