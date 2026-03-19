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地產
出版：2026-Mar-19 13:15
更新：2026-Mar-19 13:15

薈淳示範單位｜無改動520呎三房套 採「廳房歸邊」布局(多圖有片)｜黃大仙新盤

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薈淳示範單位｜無改動520呎三房套 採「廳房歸邊」布局(多圖有片)｜黃大仙新盤

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宏安地產(1243)旗下黃大仙飛鳳街「薈淳」，提供195伙，單位戶型涵蓋開放式、兩房及三房，預計關鍵日期為今年831日。

發展商表示，「薈淳」在設計階段投放大量研究及心思，從單位間隔、家具擺位到收納細節，均經過反覆推敲，務求令單位更實用及貼近用家需求，入伙後無需大費心力裝修改動，真正實現「即買即住、簡約入伙」的無憂置業體驗。

18H室三房套戶 面積520

「薈淳」備有3個無改動示範單位供公眾參觀，其中以18H室無改動示範單位，屬三房一套間隔，實用面積520方呎，層與層之間的高度約3.15米，飯廳連接38方呎的露台及工作平台，室內外空間無縫延伸，住戶可在此擺放戶外桌椅，享受陽光與微風。洗衣乾衣機巧妙地置於露台的防潮耐用防水櫃內，既符合住戶生活習慣，亦不佔用室內寶貴空間，保持居所整潔美觀。

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單位採用「廳房歸邊」的匠心布局，將睡眠區與起居區明確分區，動靜分離，提升居住舒適度之餘，亦體現住宅設計中常見的「動線優化」哲學。全屋廳房同向，戶戶向南，冬暖夏涼，符合住戶對通風採光的嚴謹要求。同時，全屋選用玻璃幕牆設計，客飯廳更設有長達4.475米的特長玻璃幕牆，將天然光線最大化引入室內，配合日系簡約風格的淺色調牆身，營造出通透、輕盈的居住氛圍。玻璃幕牆採用高效能雙層中空玻璃(IGU)，在引光的同時，亦有效阻隔熱能，提升節能效益。

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薈淳18H室三房套戶

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客飯廳長度達5.3米、闊度2.8米，空間方正開揚，營造出寬敞氛圍。客廳區域可輕鬆擺放85吋大型電視，滿足家庭娛樂所需；飯廳則預留充足空間擺放四人至六人餐桌。

主人房間隔工整方正，配備主人浴室，增加住戶私隱度，打造專屬的放鬆天地。設計團隊特意預留1.6米特闊衣帽間位置，方便住戶按需要規劃收納系統，從掛衣區、摺衣區到飾物展示區，均可靈活配置，體現「以人為本」的設計哲學。睡房更特設轉角窗設計，進一步引光入室，提升採光效果之餘，亦擴闊室內景觀視野。

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其餘兩間睡房同樣採用轉角窗設計，引入充足天然光線。房間間隔方正實用，可靈活配置為孩子房、書房或健身室，滿足家庭不同階段的居住需求。設計團隊在圖則階段已細意推敲家具擺位，確保空間能盡用每吋面積。

開放式廚房廚櫃門板採用日系簡約風格的淺木紋飾面，呼應項目整體設計美學。廚房電器全線選用法國王室御用品牌De Dietrich，涵蓋標準雙門雪櫃、三頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機及洗衣乾衣機彰顯項目對生活品味的追求。De Dietrich的簡約線條與金屬質感，與日系家居風格完美契合。

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「薈淳」屬單幢式設計，住宅樓層2樓至23(不設41314)，實用面積由202679方呎。戶型涵蓋開放式至三房，其中兩房單位佔最多，涉120伙；另設38伙開放式及37伙三房單位。

即睇黃大仙薈淳最新資訊 (House730)

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