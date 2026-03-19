薈淳開價｜首推50伙 折實平均呎價18088元 最平開放式戶可享百元印花稅｜黃大仙新盤

宏安地產(1243)旗下黃大仙飛鳳街「薈淳」今日(19日)公布首張價單，涉及50伙，只設1個付款方法，提供最高30%折扣，當中開放式戶計及傢俬優惠後，折實售價由398.8萬元起，折實平均呎價18,088元。
「薈淳」首批涵蓋4伙開放式、42伙兩房，以及4伙三房單位，實用面積介乎209至520方呎。扣除最高30%折扣優惠及1.2萬元「學舍家俬優惠」後，單位折實售價由398.8萬至926.7萬元，折實呎價由16,079元至19,661元。
入場單位為2樓、3樓及5樓J室，實用面積209方呎，開放式間隔，折實售價398.8萬元，呎價19,081元。其他精選戶型方面，如2樓D室，實用面積360方呎，兩房間隔，折實售價578.8萬元，呎價16,078元。而5樓G室，實用面積432方呎，三房間隔，折實售價828.8萬元，呎價19,185元。
首批「淳速快住價」 周六開放示範單位及收票
宏安地產執行董事程德韻形容首批單位為「淳速快住價」，定價已參考近期九龍區新盤及項目自身優勢，包括位置、短期樓花等。項目周六(21日)接受認購登記及開放示範單位，最快下周展開首輪銷售。
宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟稱，「薈淳」特別推出「學舍傢俬優惠」，開放式單位買家可獲贈指定傢俬組合，或選擇港幣1.2萬元「學舍傢俬現金津貼折扣」，方便買家購入後快速放租，節省裝修布置時間。他續稱，項目開售時會預留部分單位，予個別用家及投資者入市。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩補充，首張價單付款計劃，買家均可享有一系列的售價折扣優惠，包括「從價印花稅」折扣(照售價減3%)、「2站啟德娛樂旗艦」折扣(照售價減2%)，以及「2站九龍塘大學氛圍」折扣(照售價減2%)。而「宏地薈」會員則可享「宏地薈」會員折扣(照售價減1%)。
翻查資料，毗鄰項目的同系「薈鳴」，2024年1月首推50伙，當時折實平均呎價約15,326元，即「薈淳」首張價單較之高約18%。
「薈淳」位於黃大仙飛鳳街，設1座住宅大樓，提供195伙，住宅樓層2樓至23樓(不設4、13及14樓)，實用面積由202至679方呎。戶型涵蓋開放式至三房，其中兩房單位佔最多，涉120伙；另設38伙開放式及37伙三房單位。項目預計關鍵日期為今年8月31日。