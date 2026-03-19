薈淳開價｜首推50伙 折實平均呎價18088元 最平開放式戶可享百元印花稅｜黃大仙新盤

宏安地產(1243)旗下黃大仙飛鳳街「薈淳」今日(19日)公布首張價單，涉及50伙，只設1個付款方法，提供最高30%折扣，當中開放式戶計及傢俬優惠後，折實售價由398.8萬元起，折實平均呎價18,088元。

「薈淳」首批涵蓋4伙開放式、42伙兩房，以及4伙三房單位，實用面積介乎209至520方呎。扣除最高30%折扣優惠及1.2萬元「學舍家俬優惠」後，單位折實售價由398.8萬至926.7萬元，折實呎價由16,079元至19,661元。

入場單位為2樓、3樓及5樓J室，實用面積209方呎，開放式間隔，折實售價398.8萬元，呎價19,081元。其他精選戶型方面，如2樓D室，實用面積360方呎，兩房間隔，折實售價578.8萬元，呎價16,078元。而5樓G室，實用面積432方呎，三房間隔，折實售價828.8萬元，呎價19,185元。