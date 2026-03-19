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地產
出版：2026-Mar-19 18:10
更新：2026-Mar-19 18:10

仲量聯行：首兩個月中環甲廈租金累升3.5% 整體空置率跌至13.4%｜商廈市況

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仲量聯行：首兩個月中環甲廈租金累升3.5% 整體空置率跌至13.4%｜商廈市況

首兩個月中環甲廈租金累升3.5%。(資料圖片)

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仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，中環寫字樓租賃市場帶動整體甲級寫字樓的空置率及租金改善。中環甲級寫字樓租金於1月及2月分別上升1.2%2.3%後，今年首兩個月已累積上升3.5%，並推動整體甲級寫字樓租金於2月按月上升1.1%。中環及灣仔/銅鑼灣的空置率亦連續三個月獲得改善，令整體空置率於2月底跌至13.4%。中環空置率已跌至9.9%的水平。

仲量聯行：首兩個月中環甲廈租金累升3.5% 整體空置率跌至13.4%｜商廈市況

仲量聯行香港、澳門及台灣董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）表示，由於目前寫字樓市場的租賃需求主要由銀行業帶動，此類租戶傾向租用核心商業區內的新寫字樓，因此只有少數兩個地區的租賃市場獲得改善。預計此趨勢於今年將持續，九龍東等非核心商業區則會持續面對壓力。

其中較為矚目的交易包括渣打銀行承租銅鑼灣港島壹號中心21,400方呎，以及荷蘭合作銀行於西九龍One IGC承租15,600方呎。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，二月甲級寫字樓租賃市場錄得143,700 方呎的正淨吸納量。除了中環及灣仔／銅鑼灣的出租率見改善外，其他分區市場空置率則大致維持穩定或輕微上升，尖沙咀及東九龍的空置率分別按月上升 0.30.1個百分點。九龍東等分區市場的租金雖已跌至歷史低位，卻仍持續面臨下行壓力。

即睇工商廈租盤 (HOUSE730)

仲量聯行：首兩個月中環甲廈租金累升3.5% 整體空置率跌至13.4%｜商廈市況

中環空置率已跌至9.9%的水平。(資料圖片)

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