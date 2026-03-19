名日．九肚山增「馬上有金好好景」優惠 買指定9伙單位可獲價值30萬足金金馬｜沙田新盤

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓豪宅新盤「名日．九肚山」，整個項目截至昨日(18日)已累售227伙，套現逾35億元。發展商今日(19日)宣佈，為現正發售的第2座9伙指定單位新增限量「馬上有金好好景」優惠。由下周一(23日)起，凡購入上述9伙指定單位之任何一個單位，買家於180天內成交，可獲贈價值約300,000元之足金金馬。
9伙「馬場好景系列」單位分布於第2座高層，全部可飽覽絕佳的馬場景致及沙田海海景，屬區內罕有能兼享馬場及海景雙景致的全新現樓。單位包括1伙特色天台戶，位於第2座25樓C室，四房雙套間隔，實用面積1,228方呎連743方呎天台，特設天台按摩浴缸；2伙分層四房戶，分別位於第 2座20樓C室及21樓C室，均為四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,226方呎；6伙分層三房戶，分別位於第2座18樓B室、19樓B室、20樓 B室、21樓B室、22樓B室及23樓B室，均為三房一套連工作間及洗手間間隔，實用面積為1,053方呎。
此外，凡購買任何招標單位之買家均可自訂成交期，並可選擇連同最多三個住客私家車車位一併認購，同時獲送價值380,000元或480,000元之傢俱禮券優惠，配合早前推出的9成按揭安排及自選代繳印花稅，能助買家更靈活調配資金，輕鬆進駐沙田半山尊貴豪宅地段。
長江實業營業經理詹勳榮表示，隨著樓市市況持續向好，豪宅市場尤其興旺，「名日．九肚山」作為一線豪宅，最近的查詢及預約參觀數字明顯增加，客人十分鍾情項目位處 尊貴地段及優美自然景致，當中不少買家格外重視景觀質素。項目位置優越，來往馬場僅需約3分鐘車程，又適逢馬年，發展商特別為9伙坐擁壯闊馬場景致的高層向海單位推出限量「馬上有金好好景」優惠，寓意尊貴吉祥，象徵「馬上有金﹑馬到功成」，讓客人在欣賞馬場美景之同時，亦獲享尊貴優惠禮遇，為新一年開展美好豪邸生活。
項目現僅餘39伙三、四房向海大宅在售，當中16伙及23伙分别以招標及價單形式發售。
「名日．九肚山」位於九肚山麗坪路18號，坐落九肚山麗坪路最前端位置，環顧四面並無高層建築物緊貼，故兩座分層單位均可享遼闊景觀。項目提供266伙，包括22間洋房及位於雙子大樓內的244伙分層單位，兩房、三房、四房多元化間隔，迎合不同家庭需要。當中的三房、四房單位大部分均享有蔚藍海景。