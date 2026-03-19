名日．九肚山增「馬上有金好好景」優惠 買指定9伙單位可獲價值30萬足金金馬｜沙田新盤

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓豪宅新盤「名日．九肚山」，整個項目截至昨日(18日)已累售227伙，套現逾35億元。發展商今日(19日)宣佈，為現正發售的第2座9伙指定單位新增限量「馬上有金好好景」優惠。由下周一(23日)起，凡購入上述9伙指定單位之任何一個單位，買家於180天內成交，可獲贈價值約300,000元之足金金馬。

9伙「馬場好景系列」單位分布於第2座高層，全部可飽覽絕佳的馬場景致及沙田海海景，屬區內罕有能兼享馬場及海景雙景致的全新現樓。單位包括1伙特色天台戶，位於第2座25樓C室，四房雙套間隔，實用面積1,228方呎連743方呎天台，特設天台按摩浴缸；2伙分層四房戶，分別位於第 2座20樓C室及21樓C室，均為四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,226方呎；6伙分層三房戶，分別位於第2座18樓B室、19樓B室、20樓 B室、21樓B室、22樓B室及23樓B室，均為三房一套連工作間及洗手間間隔，實用面積為1,053方呎。