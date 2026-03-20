利嘉閣：18大新晉屋苑2月按月升16% 創22個月新高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本地樓市持續穩步上升，在今年農曆新年較遲的情況下，有不少二手購買力提早在新春前釋放，避免新年後遲買更貴。綜合土地註冊處數據所得，2026年2月利嘉閣地產研究部追蹤的全港18大新晉屋苑錄244宗二手買賣登記，較1月的210宗升逾一成六，連續四個月高於200宗的暢旺走勢，並創下近22個月以來的新高。

按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量兩升一跌，港島區及九龍區分別增加12宗及37宗登記，而新界區逆市按月減少15宗。其中，港島區4個新晉屋苑變幅最大，於2月共錄35宗買賣登記，較前月的23宗大升逾五成二，當中最多者為泓都，共錄得15宗，按月急升6.5倍；其次為貝沙灣及囍匯的9宗，其中貝沙灣登記量按月多一成三，而囍匯按月不變。深灣軒上月登記量2宗，較前月少五成，為區內唯一錄跌幅的屋苑。

九龍區內6個新晉屋苑，上月共錄155宗登記，較前月的118宗升逾三成一。當中4個屋苑登記量錄得上升，其中日出康城上月錄98宗為三區中最活躍的屋苑，較前月大增30宗登記或升四成四。啟德1號上月錄6宗，登記量比起前月大增兩倍；浪澄灣及天晉上月登記量各錄11宗及17宗，分別比前月升五成七及兩成一。另外兩個新晉屋苑匯璽及皓畋，上月各錄18宗及5宗登記，按月分別跌一成四及一成七。

至於，新界區8個新晉屋苑，2月錄得54宗登記，較前月的69宗逆市跌近兩成二。柏傲莊、逸瓏灣及東環上月分別錄七成五、五成及一成三的升幅，各錄得7宗、3宗及9宗登記，為區內僅三個錄升幅的新晉屋苑。迎海及瓏門上月登記量各錄得10宗及3宗登記，按月跌六成三及四成一。尚悅及天鑽上月登記量分別錄8宗及6宗，較前月分別跌三成八及三成三，而海之戀錄8宗登記，與前月相同。

啟德 1 號樓價升最多 錄 9.1 %

樓價方面，列入觀察名單的18個新晉屋苑當中，2月樓價報升的屋苑有10個，與前月相比少1個，而報跌者有8個。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括啟德1號、浪澄灣及泓都，分別錄得9.1%、8.6%及7.4%的升幅。至於錄得樓價跌幅較顯著集中新界區，包括逸瓏灣、瓏門及尚悅，三者各跌7.3%、6.8%及6.4%。

陳海潮指出，在農曆新年長假期、中東戰事、三月多個一手新盤三重夾擊下，本月二手新晉屋苑登記量並不樂觀。此外，本地股市自三月以來反覆波動，加上中東戰事帶來心理影響，短暫窒礙買家入市意願，故料3月的18大新晉屋苑二手登記量或會跌穿200宗水平。