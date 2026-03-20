海瑅灣I開價｜中原陳永傑：定價有驚喜 料可吸引換樓、投資客入市｜將軍澳新盤

陳永傑表示，「海瑅灣」首張價單定價有驚喜，折實平均呎價與同區同系一手貨尾有逾10%折讓，相當吸引。

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展第13期「海瑅灣I」今日(20日)公布首張價單，涉及254伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由572.56萬元起，折實呎價由14,697元起，折實平均呎價15,588元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「海瑅灣」首張價單定價有驚喜，折實平均呎價與同區同系一手貨尾有逾10%折讓，相當吸引，料可吸引換樓客、分支家庭及投資者等買家入市。

他稱，「海瑅灣」優勢眾多，位處臨海地段之餘，亦緊鄰港鐵康城站，交通便捷；加上6號幹線預計年內全線通車，區內交通網絡將大幅提升，在大旺市下，相信首批單位可順利沽清。同區二手屋苑現時平均實用呎租約42元，推算租金回報有望達4厘，是值得投資的地區，相信投資者可佔整體客源的70%，當中料不乏大手客。