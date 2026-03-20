海瑅灣I開價｜中原陳永傑：定價有驚喜 料可吸引換樓、投資客入市｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展第13期「海瑅灣I」今日(20日)公布首張價單，涉及254伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由572.56萬元起，折實呎價由14,697元起，折實平均呎價15,588元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「海瑅灣」首張價單定價有驚喜，折實平均呎價與同區同系一手貨尾有逾10%折讓，相當吸引，料可吸引換樓客、分支家庭及投資者等買家入市。
他稱，「海瑅灣」優勢眾多，位處臨海地段之餘，亦緊鄰港鐵康城站，交通便捷；加上6號幹線預計年內全線通車，區內交通網絡將大幅提升，在大旺市下，相信首批單位可順利沽清。同區二手屋苑現時平均實用呎租約42元，推算租金回報有望達4厘，是值得投資的地區，相信投資者可佔整體客源的70%，當中料不乏大手客。
陳永傑指，美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，對香港樓市影響不大。全因最優惠利率已處於最低水平，相反港元拆息(HIBOR)持續回落，推動銀行增加按揭優惠，買家直接受惠，而且近月亦接連有銀行推出低息定按計劃，讓買家即時享有減息效果。
至於中原城市領先指數CCL最新報151.05點，連升2周共1.13%，樓價持續攀升，交投亦不斷加快，本月一手成交量有望突破2,800宗，創17個月新高。
海瑅灣I開價｜首批254伙 折實呎價14697元起 一房最平572萬｜將軍澳新盤
「海瑅灣I」首批全數為標準單位，包括11伙一房 (開放式廚房)、176伙兩房(開放式廚房)，以及67伙兩房(開放式廚房)加書房單位，全數單位享內園景。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由572.56萬至930.41萬元，折實呎價介乎14,697元至16,735元；當中一房單位全數600萬元以下。
最低售價及一房單位為1A座7樓E室，實用面積360方呎，折實價572.56萬元，呎價15,904元。最低呎價及兩房入場單位為1A座7樓D室，實用面積457方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實售價671.67萬元，呎價14,697元。
至於兩房(開放式廚房)加書房入場單位為1B座7樓E室，實用面積568方呎，折實售價849.91萬元，呎價14,963元。