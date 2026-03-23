皓日連沽4伙 大手客斥逾2000萬掃2伙兩房戶｜九龍灣新盤

當中，10樓A室為三房一套連工作間及洗手間間隔，實用面積約771方呎，折實成交價約1,292萬元，折實成交呎價約16,762元；31樓K室，實用面積約440方呎，屬兩房開放式設計，折實成交價約802萬元，折實成交呎價約18,221元；27樓及28樓C室均由一組買家買入，均為兩房梗廚間隔，實用面積約508方呎，折實成交價約992.75萬及1,011.16萬元，折實成交呎價約19,542及19,905元。

樓市交投持續活躍，買家入市步伐明顯加快，市區優質新盤尤為搶手。恒隆地產(101)旗下九龍灣現樓項目「皓日」，今日(23日)透過招標形式錄得4宗成交，更現「一客兩食」，合共套現約4,097.9萬元。

據悉，10樓A室買家為同區換樓客，鍾情「皓日」三房單位間隔方正實用、採光充足，無論空間運用及居住舒適度均表現理想。同時，項目配套完善，購物及出行便利，隨着多項大型基建陸續落成，區內居住環境及生活質素持續提升，故決定購入單位作自住用途。

至於31樓K室買家則看好項目位處九龍灣核心地段，交通網絡四通八達。隨着中九龍繞道逐步落成，往來港九各區將更為便捷，區域連接性進一步提升。加上項目鄰近港鐵站，往返主要商業區方便快捷，地理優勢突出，因而迅速拍板入市。