利嘉閣：2月居二成交量按月跌46.2% 近48個月最大跌幅｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受農曆新春假期影響，二月「居二」成交量回落屬意料之中，而一月份新界區多個大型細價新盤大量消耗購買力，加上二月下旬財政預算案公布前買家普遍持觀望態度，進一步令二月「居二」成交量放緩。綜合香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，二月份全港錄184宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較一月份的342宗按月跌46.2%，為48個月以來最大跌幅；至於一月成交總值為7.53億元，較前月14.05億元大跌46.4%，為2021年8月以來，55個月最大按月跌幅。

二月居二市場成交184宗 急跌46.2%

2月未補價居屋平均售價按月微跌 0.4% 售價方面，二月份居屋第二市場買賣平均作價約409萬元，較一月份的410.8萬元微跌0.4%。另一方面，二月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑一個未補地價高層單位的售價最高，實用面積約650方呎，以650萬元轉手，呎價約10,000元；若以實用呎價計算，則是啟德啟朗苑一個低層單位最高，該低層單位實用面積約446方呎，「居二」成交價同為650萬元；呎價高達14,574元。

600 萬或以上組別成交量暴跌 61% 按物業價值劃分，二月份全線6個組別交投量按月均下跌，其中價值600萬元或以上組別及價值200萬元以內組別成交量分別暴跌61%及60%，上月各錄9宗及4宗登記，為本月變幅較大的兩個組別。而上月交投最活躍的為價值300至400萬元以內組別的未補價居屋單位，錄得62宗成交，比前月大減43%。至於其餘價格組別本月分別錄得38%至52%的跌幅，各錄得21宗至60宗成交不等。而上月「居二」成交量全數下跌相信是源於二月農曆新年長假期，工作天數減少所致。

粉嶺山麗苑按月急跌 46% 若按屋苑劃分，二月份粉嶺山麗苑錄7宗成交，成為上月居屋第二市場交投最活躍的屋苑，惟成交量按月急跌46%；另外長沙灣凱德苑、將軍澳富康花園及藍田康柏苑為上月十大活躍居二屋苑中，僅有3個逆市錄得成交量升幅的屋苑。而以上表現佔優的屋苑當中，凱德苑上月成交量較前月大增5倍，成為該月居屋第二市場榜上變幅最大屋苑，其出眾的量值表現料受其5年第二市場禁售期完結所帶動；而天水圍天盛苑上月成交總額亦錄得7%的升幅，涉資約2,836.8萬元，為榜上成交總值最高的屋苑。