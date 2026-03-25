屯門居屋享鐵路優勢！兩房「3字頭」有交易 獲投資客及上車客垂青｜二手市況

屯門居屋兆康苑屬鐵路沿綫屋苑，交通便利，租買需求一向穩定，新近連錄「3字頭」兩房買賣個案。
高層戶「冇樓睇」照連租約賣出
祥益地產高級分行經理古文彬表示，兆康苑L座高層7室，實用面積約467方呎，兩房兩廳，獲區內投資客垂青。由於單位連租約放售，未能安排視察內籠，但買家曾睇過相片及同類型單位。買家主要心儀屋苑享鐵路優勢，出市區可乘搭港鐵之外，更與區內主要的交通網絡輕鐵交匯，交通配套完善容易出租，遂便決定以362萬元(自由市場價)購入上址作長線投資之用，呎價約7,752元。
古文彬稱，該單位若作投資收租，現時市值租金約1.2萬元，租金回報率約4厘。據悉，原業主於2011年以約172萬元(自由市場價)購入單位，持貨約15年，是次轉售帳面獲利約190萬元，物業期內升值約1.1倍。
「08年貨」轉手升值逾3倍
利嘉閣地產屯門-珀御分行高級經理陳志偉指，該行高級客戶經理羅素美最新促成兆康苑C座中層2室成交，單位實用面積約493方呎，屬兩房連士多房間隔，望樓景。
陳志偉透露，新買家為外區上車客，早前經利嘉閣真盤源平台聯絡代理，得知上述放盤。經了解後，客人認為單位間隔合用，價格符合預算，加上屋苑鄰近西鐵站，交通便捷，決定洽購，並以385萬元(已補地價)售出，呎價約7,809元。
據悉，原業主於2008年以約89萬元(已補地價)購入單位，持貨約18年轉售，帳面獲利約296萬元，物業期內升值約3.3倍。
資料顯示，兆康苑位於兆康路2-22號，鄰近港鐵兆康站，1984年入伙，共有20座，提供4,676伙。