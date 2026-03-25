屯門居屋享鐵路優勢！兩房「3字頭」有交易 獲投資客及上車客垂青｜二手市況

屯門居屋兆康苑屬鐵路沿綫屋苑，交通便利，租買需求一向穩定，新近連錄「3字頭」兩房買賣個案。

高層戶「冇樓睇」照連租約賣出

祥益地產高級分行經理古文彬表示，兆康苑L座高層7室，實用面積約467方呎，兩房兩廳，獲區內投資客垂青。由於單位連租約放售，未能安排視察內籠，但買家曾睇過相片及同類型單位。買家主要心儀屋苑享鐵路優勢，出市區可乘搭港鐵之外，更與區內主要的交通網絡輕鐵交匯，交通配套完善容易出租，遂便決定以362萬元(自由市場價)購入上址作長線投資之用，呎價約7,752元。