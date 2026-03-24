薈淳累收400票超額逾3倍 用家佔七成不設大手組｜黃大仙新盤

宏安地產執行董事程德韻表示，目前入票人士中，按地區劃分，約六成為九龍、三成新界、其餘一成來自港島，當中有約兩成為本區黃大仙客源。而約七成為自用客，另外三成為投資客，故不設大手優先組別。項目亦不泛內地客源，佔比約兩成。她補充，視乎銷售情況，有機會即日加推，並且有調價空間。而特色戶預計會以現樓形式招標發售。

為配合項目銷售部署，中原地產特於鑽石山市中心開設「薈淳」專門店。市場對「薈淳」反應熱烈，中原地產決定聯同中原金融集團，為客戶送出收租保優惠。由即日起至2026年4月30日，凡經中原地產購入「薈淳」，入伙後首兩年再經中原地產租出的首10個單位業主，尊享首兩年「中原收租保」，讓買家無憂收取物業租金回報，優惠總值19,600元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手新盤百花爭鳴，目前已錄得逾1,500宗成交。除自住買家外，市場亦不乏資金雄厚的大手投資者入市，推高整體購買力。儘管環球經濟因戰火而存在不確定性、美國聯儲局繼續暫停減息，但樓市交投氣氛不減，買賣入市意欲有增無減。「磚頭」依然是買家最愛的投資與資產增值工具。事實上，受惠各類人才計劃及「留學香港」品牌，加上租盤盤源不足，供不應求下，令近年租金持續攀升。中原城市租金指數（CRI）已連升3個月，最新報130.22點，創歷史新高。與其他投資工具相比，租金回報率更具吸引力，因此大手客再次湧現，料一手交投將持續暢旺。